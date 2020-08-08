شكرا لقرائتكم خبر عن نمو عائدات التجارة الرقمية 71% خلال الربع الثانى من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف تقرير شركة سيلزفورس- الخاص بمؤشر التسوّق للربع الثانى من العام، والذى يسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجزئة خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو- أن أزمة جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» تسبّبت فى إدخال تغييرات جذرية على أسواق التجزئة والتسوّق الرقمى، وألقت بتأثيراتها الأولية على أسواق التجزئة، وسجلت الأسواق ارتفاعا ملحوظا فى نشاط التجارة الرقمية التى من شأنها إعادة تعريف المعايير التجارية مع اقتراب فصل الخريف وموسم الإجازات.

سجلت عائدات التجارة الرقمية فى الربع الثانى نموا غير مسبوق بلغ 71% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، وهو أعلى معدل نمو نشهده منذ إطلاق مؤشر التسوّق قبل سبع سنوات، كما شهد الربع الثانى من العام معدلات زيادة تاريخية لعدد الزيارات (37%)، والتحوّل للشراء الرقمى (35%)، والإنفاق (34%)، وذلك مقارنة بما شهدناه منذ العام 2013.

ولفت التقرير إلى أن مواقع التسوّق الرقمى التى أتاحت خيار الشراء عبر الموقع وتسلم المنتج من المتجر شهدت ارتفاعا قياسيا فى العائدات بلغ 127% مقارنة بالربع الأول من العام 2019. فى حين أن المواقع التى امتلكت متاجر تقليدية لكنها لم توفر خيار تسلم المنتجات من متاجرها سجلت نموا بمعدل 54% فقط.

وأضاف أنه جرت العادة أن تشهد مواسم العطلات ارتفاعا فى أعداد زوار مواقع التسوّق الرقمى، لكن هذه الزيادة كانت تنعكس بتراجع معدلات التحوّل للشراء الرقمى، إلا أن الربع الثانى من العام جاء على خلاف هذه العادة. فقد سجّلت مواقع التسوق الرقمى ارتفاع أعداد الزوار بمعدل 37% مقارنة بالربع الثانى من العام 2019، بلغ معدّل التحول للشراء الرقمى خلالها 3% عالميا، أى بزيادة 35% مقارنة بالربع الثانى من العام الماضى الذى لم يتجاوز 2.2% (مع تحقيق مواقع منتجات الصحّة والتجميل، معدّل تحوّل قارب 4.1%).

وأوضح التقرير أن عروض خصم الأسعار استمرت فى الارتفاع حول العالم خلال الربع الثانى من العام الجارى لتتجاوز معدل الخصومات خلال الفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت 18%، وزادت عنها بقرابة 13%. وقد استأثرت الملابس بالنصيب الأوفر من هذه العروض على الأسعار بمعدل بلغ 22% خلال أشهر الربع الثانى، وجاءت الملابس الفاخرة فى المرتبة الثانية بمعدل خصم بلغ 17%. فى المقابل، كان للألعاب والسلع المنزلية أدنى مستويات الخصم بمعدل 9% و10% على التوالى.

وواصل المستهلكون اعتمادهم بصورة متزايدة على قنوات التسوّق الرقمية خلال الربع الثانى أكثر من أى وقت مضى. فمنذ الربع الثانى من العام 2019، واصل الإنفاق الرقمى العالمى على السلع الأساسية (والتى تشمل المواد الغذائية، ومستلزمات العناية الشخصية، وغيرها من المنتجات التى تتواجد فى متاجر البقالة عادة) ارتفاعه ليبلغ 154% مقارنة بزيادة 66% للإنفاق على السلع غير الأساسية.

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ونوه التقرير بأنه فى ظل الظروف الحالية التى دفعت الناس إلى قضاء أوقات أطول فى منازلهم، سجلت الأسواق ارتفاعا فى الطلب على منتجات التسلية والرفاهية المنزلية.. فقد سجلت عائدات الألعاب والتسالى ارتفاعا بلغ 181% خلال الربع الثانى مقارنة بالعام الماضى، فى حين ارتفعت مبيعات المنتجات المنزلية بواقع 134%. واللافت للانتباه أن منتجات الصحة ومستحضرات التجميل واكبت هذا النمو بمعدّل بلغ 138%.