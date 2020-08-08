شكرا لقرائتكم خبر عن 26% نموًا فى سوق«التابلت» فى الربع الثانى من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أظهر تقرير لشركة أبحاث السوق (كاناليس) أن شحنات الأجهزة اللوحية فى جميع أنحاء العالم وصلت إلى 37.5 مليون وحدة فى الربع الثانى من 2020، وذلك بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 26% على أساس سنوى.

وأشارت الشركة إلى أن الأجهزة اللوحية، التى تُعدُّ جزءًا من سوق أجهزة الحاسوب الشخصية، تعثرت فى السنوات الأخيرة، لكن الطلب فى الربع الثانى من عام 2020 عززه المستهلكون والشركات التى تريد الوصول بأسعار معقولة إلى قوة الحوسبة الأساسية، وشاشات أكبر لتسهيل العمل والتعلم عن بُعد، والترفيه.

وتمكن البائعون من زيادة الإنتاج لتلبية هذا الطلب المتجدد. وفى الوقت نفسه، قدم تجار التجزئة وشركات الاتصالات فى مختلف الأسواق حوافز مالية على الأجهزة والبيانات لتشجيع شراء الأجهزة اللوحية.

ووفقًا للتقرير، فقد استفادت الشركات الخمس الكبرى فى بيع الأجهزة اللوحية جميعها من الطفرة فى الطلب للوصول إلى نمو مزدوج الرقم، والوصول إلى مستويات الشحن المرتبطة عادةً بموسم العطلات فى الربع الرابع، وقد زادت شحنات آبل من حواسيب آيباد بنسبة 20%، محافظة على المركز الأول فى السوق، بعد شحن أكثر من 14 مليون وحدة، وهو رقم قياسى للربع الثانى.

وحافظت شركة سامسونج على مركزها الثانى، إذ شحنت 7 ملايين وحدة، ونمت بنسبة 39٪. واحتلت شركة هواوى المرتبة الثالثة، إذ ارتفعت الشحنات بنسبة 45٪ على أساس سنوى، وذلك بفضل الأداء القوى خاصةً فى أوروبا الغربية.. ثم جاءت شركة أمازون بنسبة 37٪، ثم لينوفو، التى تقود سوق أجهزة الحاسوب الشخصية بصورة عامة، وقد كانت الأسرع نموًا فى سوق الأجهزة اللوحية بنسبة 53٪.

يذكر أن سوق أجهزة الحاسوب الشخصية - وتشمل ذلك الأجهزة اللوحية - شهدت نموًا بنسبة 14٪ مع شحن 110.5 مليون وحدة فى الربع الثانى من عام 2020. واحتلت لينوفو المركز الأول بعد شحن 20.2 مليون حاسوب مكتبى أو محمول أو لوحى، وذلك بزيادة سنوية قدرها 12٪. واحتلت شركة آبل المرتبة الثانية بعد شحن 19.6 ملايين وحدة، بزيادة 18٪ على أساس سنوى، وفى المراكز الثالث، والرابع، والخامس، جاءت شركات: إتش بى، وديل، وسامسونج.

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