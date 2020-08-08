شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأشعة شعة السينية للصدر وكيف تستعد لها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأشعة السينية على الصدر من أشهر الفحوصات التي يطلبها الأطباء يمكن أن تساعد الأشعة السينية للصدر في العثور على بعض المشكلات في الأعضاء والهياكل داخل الصدر، وعادة ما يتم التقاط صورتين ، واحدة من الجزء الخلفي من الصدر والأخرى من الجانب. في حالات الطوارئ عندما يتم التقاط صورة أشعة واحدة فقط ، يتم عادةً عمل منظر أمامي.

وحسب ما ذكره موقع pinnaclehealth يتم عمل أشعة سينية على الصدر من أجل:

1:يساعد في العثور على سبب الأعراض الشائعة مثل السعال وضيق التنفس أو ألم في الصدر.

2: تبحث عن حالات الرئة مثل الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الرئة المنهارة ( استرواح الصدر ) أو التليف الكيسي - ورصد العلاج لهذه الحالات.

3:البحث عن بعض مشاكل القلب ، مثل تضخم القلب وفشل القلب والمشكلات التي تسبب السوائل في الرئتين ( وذمة رئوية ) ومراقبة العلاج لهذه الحالات.

4: البحث عن مشاكل من إصابة في الصدر ، مثل كسور الأضلاع أو تلف الرئة.

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5: البحث عن أشياء غريبة ، مثل العملات المعدنية أو قطع معدنية صغيرة أخرى ، في الأنبوب المؤدي إلى المعدة (المريء) ، أو مجرى الهواء ، أو الرئتين.

6:تحقق مما إذا تم وضع أنبوب أو قسطرة أو جهاز طبي آخر في الموضع المناسب في مجرى الهواء أو القلب أو الأوعية الدموية في الصدر أو المعدة.





كيف تستعد لأجراء الاشعة السينية على الصدر

في حالة الحمل يجب ان تخبر الطبيب فلا يتم إجراء أشعة سينية للصدر عادةً أثناء الحمل لأن الإشعاع قد يؤذي الجنين ، لكن فرصة إيذاء الجنين ضئيلة للغاية، تحدث إلى طبيبك حول أي مخاوف لديك بشأن الحاجة إلى الاختبار أو مخاطره أو كيفية إجرائه أو ما تعنيه النتائج.

لن تشعر بألم أثناء تصوير الصدر بالأشعة السينية. قد تبدو لوحة الأشعة السينية صلبة ، وقد تكون الغرفة باردة، إذا كنت تعاني من ألم في صدرك ، فقد تشعر ببعض الانزعاج إذا كنت بحاجة إلى شغل وضع معين ، أو التنفس بعمق ، أو حبس أنفاسك أثناء إجراء الأشعة السينية.