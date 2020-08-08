شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا النوبات القلبية يموتون بسبب خوفهم من انتقال عدوى كورونا بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة، أن ضحايا النوبات القلبية ربما يموتون بسبب مخاوفهم من التقاط عدوى فيروس كورونا من المستشفيات، وقدمت الدراسة أدلة على أن الناس قد ابتعدوا عن غرفة الطوارئ حتى مع أعراض النوبة القلبية الحادة وربما مات البعض نتيجة لذلك، بحسب ما ذكر موقع "CNN" الأمريكي.

ونظر باحثون من معهد بروفيدنس للقلب في شمال غرب الولايات المتحدة في سجلات أكثر من 15000 مريض بأزمة قلبية في الفترة ما بين 30 ديسمبر و16 مايو من هذا العام.

ووجدوا "تغييرات مهمة" في معدلات الذهاب للمستشفيات من النوبات القلبية كما أفادوا أمس الجمعة في المجلة الطبية JAMA Cardiology أن المرضى كانوا أسوأ حالاً خلال المراحل المبكرة واللاحقة من الوباء.

ويبدو أن المرضى الذين يعانون من أخطر أنواع النوبات القلبية أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف في وقت واحد.

كان هناك انخفاض كبير في حالات الذهاب للمستشفيات في وقت مبكر من الوباء، حيث بدأت معدلات الحالات في الانخفاض في 23 فبراير.

ويميل المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية أثناء الوباء إلى أن يكونوا أصغر سنًا بحوالي 1 إلى 3 سنوات من المرضى قبل الوباء.

يعتقد المؤلفون أن المرضى الأكبر سنًا ربما يكون لديهم "إحجام أكبر" عن الحصول على المساعدة الطبية إذا ظهرت عليهم الأعراض عادة، كبار السن أكثر عرضة لعدوى شديدة من Covid-19.

أمضى المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية أثناء الوباء وقتًا أقل في المستشفى مما كان عليه قبل الوباء.

قال الباحثون، إن ذلك قد يحدث لأن المستشفيات أرادت إبقاء الأسرة مفتوحة في حالة الحاجة إليها لمرضى Covid-19.

تمت مشاهدة جميع المرضى في مستشفيات داخل نظام بروفيدنس سانت جوزيف الصحي في ألاسكا وكاليفورنيا ومونتانا وأوريجون وتكساس وواشنطن.

كان من المرجح أيضًا أن يتم إرسال المرضى إلى منازلهم من المستشفى بدلاً من إرسالهم إلى مركز إعادة التأهيل ربما كان ذلك بسبب القلق بشأن خطر التعرض لفيروس كورونا الجديد في تلك المرافق.

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في حوالي 29 مارس، زاد عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية، لكنه كان بمعدل أبطأ مما كان عليه قبل الوباء.

استغرق الأمر خمسة أسابيع كاملة للعودة إلى المستويات التي كانت المستشفيات تشهدها قبل الجائحة.

يعتقد الباحثون، أن التحول قد يكون بعد أن بدأ الأطباء في تشجيع المرضى الذين يعانون من الأعراض على المتابعة والحصول على الرعاية، ولم يتمكن الباحثون من العثور على دليل على أن الأطباء كانوا يعاملون المرضى بشكل مختلف عما كانوا يفعلون عندما لم يكن هناك جائحة ومع ذلك ، كان هناك اختلاف حقيقي في مدى جودة أداء بعض المرضى.

وكانت هناك زيادة كبيرة في الوفيات بين المرضى الذين عانوا من نوع أكثر خطورة من النوبات القلبية يسمى STEMI. يحدث هذا عندما يتم انسداد أحد الشرايين وعدم وصول الدم والأكسجين إلى القلب.

ووجدت الدراسة، أن معدل الأشخاص الذين ماتوا بسبب هذه النوبات القلبية الخطيرة كان أكبر خلال الجزء الأخير من الوباء.

الوقت مهم مع نوبة قلبية خطيرة إن التأخير في الرعاية بسبب إحجام المريض عن طلب المساعدة أو بسبب تأخر الخدمات الطبية الطارئة أو أن قسم الطوارئ ممتلئ يمكن أن يضر بفرص البقاء على قيد الحياة.

تتماشى هذه الدراسة مع ما وجده الآخرون، وشهدت الأبحاث المبكرة المنشورة قبل مراجعتها من قبل الأقران انخفاضًا بنسبة 25 ٪ في عدد حالات متلازمة الشريان التاجي الحادة في مارس من هذا العام مقارنة بشهر مارس 2018 و 2019.

وجدت رسالة نُشرت في مايو في مجلة New England Journal of Medicine أن عدد المرضى في الولايات المتحدة الذين يخضعون للتصوير لسكتة دماغية انخفض بنسبة 39٪ منذ ما قبل الوباء.

يقول الباحثون، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتحديد بالضبط ما ساهم في زيادة عدد الوفيات.

في أبريل ، قلقًا بشأن هذا الاتجاه ، أصدرت جمعية القلب الأمريكية بيانًا عاجلاً يطلب من الناس الاتصال بالطوارئ إذا شعروا بأعراض النوبة القلبية مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الغثيان. بالنسبة للنساء، من الشائع ظهور أعراض مثل التعب غير المبرر والغثيان أو القيء.