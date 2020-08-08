شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحية: ارتفاع معدل الوفيات بين مرضى قصور القلب فى الهند من صغار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية عن أن بيانات عام واحد لأكبر سجل وطني لأمراض القلب في الهند (NHFR) أظهرت معدلات وفيات عالية بشكل مذهل مرتبطة بفشل القلب، حيث يموت ما يقرب من 17 % من المرضى في غضون 90 يومًا من تشخيص قصور القلب، وتؤكد النتائج على الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية لقصور القلب كمسألة صحية عامة.

فشل القلب هو السبب الرئيسي للوفيات وتكرار الاستشفاء بين جميع أمراض القلب والأوعية الدموية ، مع ما يقرب من 10 ملايين مريض في الهند وحدها، إنه مرض مزمن وتقدمي حيث تضعف عضلة القلب أو تتيبس بمرور الوقت ، مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم بشكل طبيعي.

أعراض قصور القلب:

تورم في الكاحلين والساقين والبطن، ضيق في التنفس، الحاجة إلى وسائد مرتفعة أثناء النوم ، للتنفس بشكل صحيح، التعب المستمر والتعب.

قال الدكتور سانديب سيث، أستاذ أمراض القلب بمعهد الهند للطب "لقد حان الوقت لأن ندرك أن قصور القلب ينمو باطراد إلى مشكلة صحية عامة كبيرة في الهند يتطلب التدخلات المستهدفة للحد من معدلات الوفيات المرتبطة ومن المجالات الرئيسية الأخرى التي تثير القلق السن المبكر لظهور المرض في السكان الهنود ، مما يؤثر بشكل كبير على الناس في سنوات حياتهم الإنتاجية ويزيد من العبء الاجتماعي والاقتصادي ".

كشفت بيانات من NHFR أيضًا أن مرض القلب الإقفاري هو السبب الرئيسي لفشل القلب لدى 73 % من المرضى ، يليه ارتفاع ضغط الدم والسكري في 49 % و 44 % من المرضى على التوالي.

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لسوء الحظ ، يتلقى أقل من نصف مرضى قصور القلب في الهند العلاج المناسب وفقًا للإرشادات ، مما يجعله السبب الأكثر منطقية للإطار الزمني القصير بين التشخيص والوفاة.

ويتم تشخيص غالبية مرضى قصور القلب فجأة ، في وقت دخولهم المستشفى لأول مرة وبالتالي ، من الضروري رفع مستوى الوعي العام حول الحالة وأعراضها وعوامل الخطر يمكن للتشخيص المبكر وخيارات العلاج المتقدمة منع تكرار دخول المستشفى وتقليل عدد الوفيات المرتبطة به

إلى جانب العلاج ، يُنصح المرضى في كثير من الأحيان بإجراء بعض التعديلات على نمط الحياة لعيش حياة أفضل.