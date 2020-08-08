شكرا لقرائتكم خبر عن وزن الجسم له تأثير خطير على صحة ووظائف الدماغ.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية نشرت في مجلة مرض الزهايمر العلمية، أن وزن الجسم له تأثير مدهش ومقلق على صحة وظائف الدماغ، كما أنه يرتبط بالاكتئاب ، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، والاضطراب ثنائي القطب ، والفصام، والإدمان ، والانتحار وغيرها من الحالات.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الدراسة واحدة من أكبر الدراسات التي تربط بين السمنة واختلال وظائف الدماغ ، قام العلماء بتحليل أكثر من 35 ألف عملية تصوير عصبي وظيفية باستخدام التصوير المقطعي المحوسب بانبعاث فوتون واحد (SPECT) من أكثر من 17ألف فرد لقياس تدفق الدم ونشاط الدماغ، يعتبر انخفاض تدفق الدم في المخ هو المؤشر الأول لتصوير الدماغ على إصابة الشخص بمرض الزهايمر كما أنه يرتبط بالاكتئاب ، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، والاضطراب ثنائي القطب ، والفصام ، وإصابات الدماغ الرضحية ، والإدمان ، والانتحار وغيرها من الحالات.

وأوضح دانيال ج. من عيادات الصحة العقلية الرائدة التي تركز على الدماغ في الولايات المتحدة تم العثور على أنماط مذهلة من الانخفاض التدريجي في تدفق الدم في جميع مناطق الدماغ تقريبًا عبر فئات نقص الوزن والوزن الطبيعي وزيادة الوزن والسمنة والسمنة المرضية تمت ملاحظة ذلك أثناء وجود المشاركين في حالة راحة وكذلك أثناء أداء مهمة التركيز.

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على وجه الخصوص ، وُجد أن مناطق الدماغ التي لوحظ أنها معرضة للإصابة بمرض الزهايمر ، والفص الصدغي والجداري ، والحصين ، والتلفيف الحزامي الخلفي وأدت إلى انخفاض تدفق الدم على طول طيف تصنيف الوزن من الوزن الطبيعي إلى الوزن الزائد والسمنة والسمنة المفرطة.

وتعليقًا على هذه الدراسة، صرح جورج بيري دكتوراه رئيس تحرير مجلة مرض الزهايمر ورئيس جامعة سيميز في علم الأعصاب بجامعة تكساس "قبول أن مرض الزهايمر هو مرض نمط الحياة ، تختلف قليلاً عن غيرها من الأمراض المرتبطة بالعمر ، وهذا هو مجموع العمر هو أهم اختراق في العقد.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى معالجة السمنة كهدف للتدخلات المصممة لتحسين وظائف المخ ، سواء كانت مبادرات للوقاية من مرض الزهايمر أو محاولات لتحسين الإدراك لدى السكان الأصغر سنًا. سيكون هذا العمل حاسمًا في تحسين النتائج عبر جميع الفئات العمرية.