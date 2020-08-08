طول النظر.. الأسباب والأعراض والعلاج

يعد طول النظر من مشكلات الرؤية الشائعة التي تتسبب في رؤية ضبابية للأشياء القريبة فقط.

ويصيب طول النظر كبار السن بشكل أكبر، ومن الممكن اللجوء إلى علاجه تبعا لحالة المريض، ونستعرض فيما يلي أهم أسبابه وأعراضه وكيفية علاجه..





أسباب طول النظر

يحدث طول النظر بسبب العوامل الجينية المختلفة كما أشار موقع Health line وتتمثل في:

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الضعف في عدسة العين مما يتسبب في انكسار الصورة.

القرنية المسطحة.

القصر في مقلة العين مما يؤدي إلى تركيز الضوء خارج الشبكية.

أعراض طول النظر

وجود ضبابية في العين عند النظر إلى الأشياء القريبة.

الشعور بالصداع.

إجهاد العين.

الشعور بألم داخل العينين مع الإحساس بالحرقة داخلها.

عند محاولة تغميض العين قد تبدو الأشياء القربية أكثر وضوحا.





علاج طول النظر

يتم تشخيص حالة طول النظر للمريض من خلال الفحص الكامل للعين، ويتم بناء عليه استخدام أنواع العلاج ومنها:

ارتداء عدسات تصحيحية بالنظارات أو العدسات اللاصقة.

من الممكن اللجوء إلى العمليات الجراحية لعلاج طول النظر ومنها الليزك، حيث يقوم الطبيب بقطع اللسان المفصلي المستدير بالقرنية وفق ما ذكر موقع every day health أو من خلال استخدام الإكزيمر ليزر وهي لعلاج العيوب الانكسارية للعين.

وإذا كنت تعاني من طول النظر فإن اللجوء إلى تمارين العين لا يساعد على العلاج ولكنه يساعد على التقليل من إجهاد العين المصابة به، وخاصة عند المكوث أمام الكمبيوتر لمدة طويلة يوميا، ويمكنك القيام بتمرين التركيز من خلال الخطوات التالية:



ضع إصبعك أمام عينيك وقم بالتركيز في النظر إليه، وحاول تحريك الإصبع بعيدا عن العين مع النظر إليه.

انظر في مكان آخر وركز النظر عليه وأعد النظر مرة أخرى إلى الإصبع بشكل سريع.

كرر هذا التمرين 3 مرات في نفس الوقت مما يساعدك على التخلص من إجهاد العين.

طول النظر عند الأطفال

ذكر موقع كونسولتو أن طول النظر عند الأطفال قد يكون خطير عندما يكون بمعدل زائد عن الطبيعي، مما قد يعرض الطفل إلى الإصابة بالحول أو كسل العين، ويعد علاج طول النظر للأطفال مهما من خلال ارتداء النظارات الطبية قبل أن تتطور الحالة، ولكن عند إصابة الطفل بالحول يجب أن يخضع إلى عملية لتعديل الحول ومن بعدها قد يرتدي نظارة طبية منعا لعودة الحول مرة أخرى.