التطوع لدعم تجارب لقاح كورونا بالإمارات.. الشروط وأسباب المنع

مع تفاقم جائحة كورونا وانتشاره في جميع أنحاء العالم أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة على عاتقها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مهمة التصدي والحد من انتشار هذا الوباء.

وبتوجيه مباشر من قيادة الإمارات تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة Sinopharm الصينية وG42 لمباشرة إجراء التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل في دولة الإمارات بمشاركة 15 ألف متطوع من مختلف الأعراق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وذلك بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وبإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي.

وتبدأ رحلة المتطوع باليوم "صفر" حيث يأخذ الجرعة الأولى، ثم تتم متابعة أي أعراض جانبية في اليوم الثالث والسابع والرابع عشر حتى يتم أخذ الجرعة الثانية في اليوم 21، ثم تتم معاينة الأعراض الجانبية مرة أخرى حتى اليوم الـ49.





وبعدها يقوم الطبيب المتخصص بالتواصل مع المتطوع عبر الهاتف مرة إلى مرتين شهريا، ويتم إجراء معاينة صحية عبر الهاتف إلى جانب إجراء فحوصات حضورية مرة كل 3 شهور.

ويتم التسجيل للمشاركة في تجارب التطعيم عن طريق زيارة مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، وتستغرق مدة التجربة من شهرين إلى 12 شهرا.

وقد تحدث بعض التفاعلات الشائعة عند تلقي اللقاح من بينها احمرار في موضع التطعيم، وحمى، وصداع، وإرهاق، وغثيان، وقيء، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها.

شروط وإجراءات التسجيل



- الفئة العمرية للمتطوع من 18 سنة وأعلى بناء على الوضع الصحي.

- التسجيل باستخدام الأوراق الرسمية- هوية/ جواز سفر.

- أن يكون المتطوع مقيما في الإمارات أو لديه إقامة سارية خلال فترة التجربة .

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- يخضع المتقدم لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب .

- التوقيع على الاستمارة التنويرية قبل البدء بالتجربة .





أسباب تمنع من التطوع

- الإصابة بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف والإعياء والسيلان أو احتقان الأنف خلال الـ14 يوما التي تسبق أخذ اللقاح.

- الحساسية تجاه بعض الأدوية لدى المتطوع أو أحد أفراد عائلته .

- إصابات مسبقة بالتشنج أو الصرع .

- الإصابة بأي أمراض حادة أو مزمنة مثل الربو وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد والكلى والأورام الخبيثة.

- تلقي أي علاج مثبط للمناعة حاليا.

- التعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم .

- الحمل أو الرغبة فيه خلال فترة التجربة.



