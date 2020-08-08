شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة مفيدة لنمو عضلات النساء.. أبرزها الفاصوليا والحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف النساء في جميع أنحاء العالم بمهاراتهن في القيام بمهام متعددة، وإثبات قدرتهن على الاعتناء بمنزلهن، وعائلاتهن، والأداء الجيد في العمل في نفس الوقت، وفي خضم كل ذلك، غالبًا ما ينسون الاعتناء بأنفسهن، وغالبًا ما كانت صحة العظام والعضلات موضع تساؤل عندما يتعلق الأمر بصحة المرأة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام ، مما يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام ، خاصة بعد انقطاع الطمث وفقًا لبعض التقارير ، فإن الهرمونات الطبيعية في أجسام النساء تجعل من الصعب عليها اكتساب العضلات ، مقارنة بالذكور من المحتمل أيضًا أن تجعل العوامل الأخرى مثل تحديد النسل الهرموني الأمر أكثر صعوبة.

5 أطعمة يجب تضمينها في النظام الغذائي لتقوية العضلات ونموها

الزبادي اليوناني: الزبادي اليوناني غني بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين. كل هذه العناصر الغذائية رائعة لتقوية العضلات والعظام يجب على المرء أن يختار مجموعة كاملة الدسم وخالية من السكر ، بدلاً من النكهات المضافة والسكر للحصول على فوائد أفضل.

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الفاصوليا : الفاصوليا هي مصدر كبير للبروتين والألياف أيضًا. هذا يجعلها خيارًا مثاليًا لبناء العضلات والقوة في الجسم الفاصوليا غنية أيضًا بحمض الفوليك وفيتامين ب والنحاس ، مما يساعد في تقوية الأوتار.

الجبن القريش : يعتبر الجبن القريش مصدرًا رائعًا للبروتين وفيتامين د والكالسيوم بالنسبة للأشخاص الذين لا يأكلون البيض ، يعتبر الجبن القريش مصدرًا مهمًا جدًا للعناصر الغذائية التي تساعد في تقوية العضلات.

الحليب : منتج ألبان آخر مهم لنمو العضلات والعظام هو الحليب، يحتوي الحليب على البروتين وفيتامين د والكالسيوم إنه أيضًا مشروب رائع يملأك عندما تشعر بالجوع وترغب في اختيار شيء صحي.

الموز : الموز فاكهة تضاف إلى الأنظمة الغذائية الأكثر توازناً وصحية لخصائصها المغذية الموز غني بالبوتاسيوم ، والكربوهيدرات الجيدة ، مما يجعله وجبة خفيفة صحية قبل التمرين لأنه يوفر الطاقة للجسم.