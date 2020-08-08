شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا بدون أعراض قادرين على نشر العدوى مثلهم مثل ذوى الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض قد يحملون نفس القدر من الفيروسات مثل أولئك الذين يعانون من الأعراض، وقال الباحثون من كوريا الجنوبية أن هذا يعني أن مرضى Covid-19 بدون أعراض ما زالوا قادرين على نشر الفيروس للآخرين، بحسب ما ذكر موقع "CNN" الأمريكي.

وتضمنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine بيانات 303 مرضى Covid-19 كانوا في العزل في مارس في مركز علاج مجتمعي في كوريا الجنوبية وكان متوسط ​​عمر المرضى، ومعظمهم من الشباب، 25 عامًا.

من بين هؤلاء المرضى، كان 193 منهم - أو 63.7٪ - تظهر عليهم الأعراض وقت العزل، وفقًا للدراسة في حين أن 110 مريضا لم تظهر عليهم الأعراض.

فقط 19.1 ٪ من هؤلاء المرضى عديمي الأعراض استمروا في تطوير الأعراض أثناء العزل مقارنة بـ 80.9 ٪ ممن بقوا عديمي الأعراض ولم تظهر عليهم أعراض خلال 24 يومًا في المتوسط ​​تم اتباعهم في الدراسة.

تم جمع مسحات من الأنف والحنجرة من كل مريض ثم قام الباحثون بتحليل تلك العينات وفحصوا المادة الوراثية الفيروسية المسماة RNA ، وألقوا نظرة فاحصة على الأحمال الفيروسية للمرضى، والتي تشير إلى كمية الفيروس التي يحملها الشخص.

ووجدت الدراسة أن الحمل الفيروسي في المرضى الذين لا يعانون من أعراض- أولئك الذين لم تظهر عليهم الأعراض - يبدو مشابهًا للحمل في المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض.

لاحظ الباحثون في دراستهم أن الأحمال الفيروسية في المرضى الذين لا يعانون من أعراض منذ تشخيصهم حتى خروجهم من مركز العلاج المجتمعي تميل إلى الانخفاض بشكل أبطأ من تلك الموجودة في المرضى الذين يعانون من الأعراض وقبل الأعراض.

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كانت للدراسة بعض القيود، بما في ذلك الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت النتائج المماثلة ستظهر بين مجموعة أكبر من المرضى - ولم تستطع الدراسة تحديد مدى إصابة كل شخص بالعدوى.

وكتب الباحثون "على الرغم من أن الحمل الفيروسي المرتفع الذي لاحظناه في المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض يثير احتمالًا واضحًا لخطر انتقال العدوى، إلا أن دراستنا لم تكن مصممة لتحديد ذلك".

وكتب الباحثون "من المهم أن نلاحظ أن اكتشاف الحمض النووي الريبي الفيروسي لا يعني وجود الفيروس المعدي وقابليته للانتقال ومن أجل فهم أفضل لإمكانية انتقال العدوى بدون أعراض، هناك حاجة إلى دراسات وبائية وتجريبية صارمة كبيرة."

اقترح بحث آخر سابق أن "الانتقال الصامت" - انتشار الفيروس من قبل شخص ليس لديه أعراض واضحة - يمكن أن يكون مسؤولاً عن نصف جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

قد يكون الانتقال عبر الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، أو خلال الأيام القليلة التي تسبق ظهور الأعراض ، هو المحرك الأساسي لانتشار Covid-19، وفقًا لدراسة سابقة نُشرت في يوليو في Proceedings of the National Academy of Sciences.

والأثنين الماضى قال كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فوسي ، إن الانتقال بدون أعراض هو عامل دافع في انتشار الفيروس فى المجتمع.

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وقال فوسي، خلال مؤتمر صحفي "هناك أشخاص ينشرون المرض وليس لديهم أعراض على الإطلاق ، ونعلم أن هذا يحدث بالتأكيد.. من الصعب التعرف عليه ، ومن الصعب تحديد الهوية والعزل وتتبع الاتصال..ليس من السهل التعرف على هؤلاء الناشرين وهذا يزيد من صعوبة احتواء الفيروس".