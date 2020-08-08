شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد الأشخاص المحصنين ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الذي تغلب على الإصابة بالفيروس دون أن يلاحظ ذلك، وكم عدد الأشخاص الذين أنتجوا بالفعل أجسامًا مضادة واقية ضد الفيروس التاجي الجديد؟ كل هذه تساءلات تدور فى دماغ الباحثين، دراسات الأجسام المضادة المختلفة جارية الآن التي ستوفر معلومات عن الحصانة أو الانتشار المصلي لدى السكان.

ومع ذلك ، لمقارنة هذه الدراسات في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة وتقديم تقييم شامل ، يقوم المركز الألماني لبحوث العدوى (DZIF) ببناء منصة تجمع منهجية ونتائج الاختبارات وتجعل البيانات متاحة للباحثين المهتمين .

وسيقود العلماء مشروع مركز LEOSS.sero-survey في مركز هيلمهولتز لأبحاث العدوى (HZI) ويتم تنفيذه بالتعاون مع خدمات تكنولوجيا المعلومات الفدرالية (HIFIS).



كيف يتم تحديد الأشخاص المحصنين تعتمد استراتيجيات التعامل مع جائحة COVID-19 إلى حد كبير على تقدير العدد الفعلي للأشخاص المصابين، وبالإضافة إلى الحالات التي تم اختبارها وتأكيدها ، هناك عدد غير معروف من الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى مع أو بدون أعراض خفيفة ولم يتم اختبارهم. كيف يتم تحديد الأشخاص المحصنين تعتمد استراتيجيات التعامل مع جائحة COVID-19 إلى حد كبير على تقدير العدد الفعلي للأشخاص المصابين، وبالإضافة إلى الحالات التي تم اختبارها وتأكيدها ، هناك عدد غير معروف من الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى مع أو بدون أعراض خفيفة ولم يتم اختبارهم.

ومن حسن الحظ، أنهم لن يعودوا عرضة للخطر لبعض الوقت على الأقل ، لأن نظامهم المناعي استجاب من خلال تكوين الأجسام المضادة، وهذا الجانب مهم جدا لتكييف التدابير المتخذة.

وقد أعد معهد روبرت كوخ " RKI " بالفعل قائمة بدراسات الأجسام المضادة المعروفة، وجعلتها متاحة على الإنترنت ، وهي خطوة مهمة في اتجاه هذا المشروع.

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يتجاوز المسح عرض الدراسات المختلفة ، لأنه يوفر الآن لمجموعات البحث الفرصة لجمع البيانات مجهولة الهوية من الدراسات المختلفة وتقييمها بشكل مشترك من أجل زيادة أهميتها الإحصائية. كما ينبغي أن تؤدي المناقشات حول الأساليب والأدوات إلى زيادة الكفاءة وقابلية المقارنة.

وتتبع المنصة مثال سجل المرضى الحالي ، الذي كان يجمع ويقيم البيانات السريرية من مرضى COVID-19 في جميع أنحاء أوروبا منذ مارس.

ستساعد هذه المنصة على ضمان توفير بروتوكولات الدراسة والإجراءات والأدوات المنهجية الأخرى لجميع الموظفين المعنيين لتجنب الازدواجية غير الضرورية". تحقيقا لهذه الغاية .

كما أن هناك أيضا مشاورات مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) ، والمعهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية (EMBL-EBI) وغيرها من الهيئات الدولية.