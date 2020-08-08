شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يشخص طبيبك إصابتك بمرض الربو القصبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق التنفس من الأعراض المزعجة التي تجعلك تشعر بالذعر، وغالبًا ما يكون السبب مرضًا التهابيًا مزمنًا في الجهاز التنفسي وهو الربو القصبي وتسبب حساسية الشعب الهوائية في تضييق المسالك الهوائية، مما قد يؤدي إلى نوبة سعال وضيق في التنفس، من المهم التعرف على المرض في مرحلة مبكرة وتقديم علاج ثابت له على المدى الطويل، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات هامة لتشخيص مرض الربو القصبي، بحسب موقع schoen.

اختبارات تشخيص الربو القصبي

أهم إجراء تشخيصي لمرض الربو القصبي هو تحدث الطبيب مع المريض ويتبع ذلك التشخيص القائم على الأدوات لتأكيد التشخيص. من خلال اختبار وظائف الرئة (قياس التنفس)، نقيس كمية الهواء المستنشق والزفير.

في حالة الإصابة بالربو ، لا يمكن إخراج الهواء بالكامل بعد الاستنشاق العادي هذا يؤدي إلى صوت صفير أثناء الزفير.

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يكمن خطر الإصابة بالربو القصبي ليس فقط في مدى تقييد وظائف الرئة، ولكن في مجموعة متنوعة من الأعراض. يعتبر المريض المصاب بوظيفة الرئة المحدودة ولكن التأثيرات العلاجية الجيدة والتقدم المستقر يجعله خاضعًا للسيطرة ومع ذلك ، يمكن اعتبار المصاب بالربو الذي يتمتع بوظيفة رئة طبيعية بشكل متقطع ولكنه يتدهور بشدة مرارًا وتكرارًا غير خاضع للسيطرة.

الاختبارات الأخرى المستخدمة لتشخيص الربو القصبي

بالإضافة إلى اختبار وظائف الرئة، يمكن استخدام اختبار خاص لقياس المقاومة في الشعب الهوائية وكمية الهواء المحبوس في الصدر يمكن زيادة هذه الكمية المتبقية بشكل كبير في مرضى الربو ، خاصة في نوبة ضيق التنفس ، ويمكن أن تسبب الشعور بالضخم المفرط.

يمكن الكشف عن ما يعرف بخلايا الربو الالتهابية في الدم في مرضى الحساسية، حيث ترتفع قيم IgE وأجسام مضادة محددة لمسببات الحساسية.