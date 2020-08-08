شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للوقاية من أمراض القلب مع التقدم فى العمر فى ظل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انتشار فيروس كورونا قد يتعرض كبار السن لمشاكل عديدة نتيجة ضعف جهاز المناعة، لذلك يجب الوقاية من الأمراض لمنع الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الأمراض المزمنة الأخرى المرتبطة بكبار السن، مثل أمراض القلب، والسكر، وارتفاع ضغط الدم، وقد تفيد هذه النصائح فى الوقاية من الأمراض المزمنة عموما، وأيضا تقوية جهاز المناعة لمحاربة فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة جميلة نصر أستاذ أمراض القلب بطب قناة السويس، ممثل قارة أفريقيا بالجمعية العالمية لطب القلب الوقائى، أنه كلما تقدمنا بالعمر كنا أكثر احتياجا لاتباع نمط حياة صحى.

وتقدم عدة نصائح لكبار السن لمنع الإصابة بأمراض القلب.. أولا: مارس الرياضة ..

مع التقدم بالعمر، تتناقص قدرة القلب على ضخ الدم إلى مختلف أجزاء الجسم، وتعتبر التمرينات الرياضية من أبسط الحلول الفعالة التى تقوى عضلة القلب، وتجعله يقاوم آثار التقدم بالعمر، وتجعله قادرا على ضخ الدم بكفاءة تامة ، ويعتبر المشى هو الرياضة المثلى، وهو الكبسولة السحرية التى تقى من من معظم الأمراض المزمنة.

ثانيا: تناول طعام صحى..

ينبغي تجنب الدهون المشبعة، والإقلال قدر المستطاع من الملح، والسكر، وتجنب الوجبات السريعة، مع الإكثار من الأطعمة المفيدة للقلب .

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ثالثا: ابتعد عن التدخين..

يتسبب التدخين في الإصابة بأمراض القلب، وخصوصا الجلطات وتصلب الشرايين، وهنا تقول لا للتدخين ولا للسجائر الالكترونية ولا للشيشة.

رابعا: حافظ على وزن الجسم ضمن المعدلات الطبيعية..

وتجنب السمنة التى تكون عاملا مؤثرا فى العديد من الأمراض

خامسا: لا تهمل علاج الأمراض المزمنة..

إذا كنت مصابا بأى من الأمراض المزمنة التى قد تتسبب فى الاصابة أمراض القلب، كمرض السكرى أو ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم، فينبغي عدم إهمال الحالة حتى لا تؤثر على الحالة الصحية للقلب.

سادسا: المتابعة الطبية على نحو دورى منتظم..

الحفاظ على الصحة النفسية ضرورية، وتساعد على تخطى المشاكل الصحية بسهولة.

وأكدت عل ضرورة الاهتمام بغسل اليدين لمدة لا تقل عن عشرين ثانية بالماء والصابون عدة مرات في اليوم، والتباعد الاجتماعى، وارتداء الماسك.