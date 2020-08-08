شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة جزائرية تنجب 5 توائم بصحة جيدة فى عملية قيصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجبت امرأة جزائرية، خمسة توائم، عن طريق عملية ولادة قيصرية، بولاية عين الدفلى، جنوب غربى العاصمة الجزائر، وبحسب موقع "TSA" الجزائرى، فإن الأم والرضع الخمسة يتمتعون جميعا بصحة جيدة، بعد عملية الولادة التى أجريت داخل مصحة خاصة.

وظهر أحد أفراد الطاقم فى مقطع فيديو وهو يقفُ إلى جانب المواليد الخمسة، قائلا إن فريقا طبيا أشرف على العملية، لكنه لم يشر إلى وزن الرضع الذين ولدوا يوم الخميس، فيما حظى الخبر بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعى، وأعرب معلقون عن سعادتهم بسلامة الأم والأبناء الخمسة، وهم جميعا من الذكور.

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ويعد التوأم المؤلف من مولودين الأكثر شيوعا بين البشر، لكن عدد الأجنة قد يزيد فى بعض الأحيان، وبحسب بيانات جامعة ستانفورد الأمريكية، فإن إنجاب التوأم لا يشكل سوى 3% من إجمالى الولادات بشكل عام.

وتشير المؤسسة الأكاديمية، إلى أن عدة عوامل تتحكم فى إنجاب التوائم مثل عامل الوراثة والتقدم فى العمر بالنسبة للأم، فضلا عن العامل العرقي، وسجل الإنجاب لدى المرأة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.