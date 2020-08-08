شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يحذر من متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة للأطفال المرتبطة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC)، فى تقرير له، إنه تم إدخال ما يقرب من 600 طفل إلى مستشفيات بالولايات المتحدة، يعانون من متلازمة التهابية نادرة مرتبطة بفيروس كورونا على مدى 4 أشهر خلال ذروة الوباء.



يصيب الاطفال بعد اصابتهم بفيروس كورونا

وقال المركز، إن المتلازمة الالتهابية متعددة الأنظمة (MIS-C) هي حالة نادرة ولكنها خطيرة تشترك في الأعراض مع الصدمة السامة ومرض كاواساكي، بما في ذلك الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفى الحالات الشديدة، التهاب القلب.

وأوضح، أنه تم الإبلاغ عن ذلك لدى الأطفال والمراهقين بعد حوالى أسبوعين إلى 4 أسابيع من ظهور فيروس كورونا COVID-19، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع حالات فيروس كورونا COVID-19، يمكن أن يكون هناك زيادة في حدوث مرض" MIS-C"، ولكن هذا قد لا يظهر على الفور بسبب التأخير في تطور الأعراض، كما قال مؤلفو التقرير، بما في ذلك فريق الاستجابة لفيروس كورونا COVID-19 التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



التهاب الاجهزة المتعددة لدى الاطفال

في مايو، نشر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تفاصيل حول كيفية ظهور متلازمة MIS-C فى المرضى، وطلب من الأطباء الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها في الولايات المتحدة إلى الإدارات الصحية المحلية.

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اعتبارًا من 29 يوليو، أبلغت إدارات الصحة الحكومية في جميع أنحاء البلاد عن 570 مريضًا من مرض MIS-C تم تشخيصهم بالمرض من 2 مارس إلى 18 يوليو.

وأضاف، مركز السيطرة على الأمراض في التقرير، إنه من بين حالات MIS-C ، ثبتت إصابة جميع المرضى بفيروس كورونا COVID-19 وتوفي 10.

تتوافق البيانات مع دراستين أمريكيتين نُشرتا في يونيو، والعديد من التقارير عن المتلازمة بين مرضى فيروس كورونا COVID-19 في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

أوصى مركز السيطرة على الأمراض، لزيادة الوعي بين مقدمي الرعاية الصحية، حيث إن التمييز بين المرضى الذين يعانون من هذه المتلازمة MIS-C من المصابين بفيروس كورونا COVID-19 الحاد وحالات شديدة الالتهاب الأخرى أمر بالغ الأهمية، للتعرف للتشخيص المبكر، والعلاج الفورى.