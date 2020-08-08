شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيل 122 ألف بفيروس كورونا.. روسيا تعرض على الفلبين تزوديها باللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روسيا مستعدة لتزويد الفلبين بلقاح ضد فيروس كورونا، أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة، مع تصاعد الإصابات في الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا، حيث تتوقع روسيا الموافقة التنظيمية لأول لقاح محتمل لفيروس كورونا "COVID-19 "هذا الشهر" أغسطس "، مع إعطاء الجرعات للعاملين الصحيين فى الخطوط الأمامية أولاً، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

لكن السباق المحموم على مستوى العالم لتطوير لقاح COVID-19 يثير بعض القلق من أن السرعة قد تهدد السلامة.

وقال إيجور خوفاييف، سفير روسيا لدى الفلبين فى مؤتمر صحفي افتراضي "نحن مستعدون لتوريد لقاحات للفلبين، مضيفا، أنه بإمكانها أيضًا الاستثمار مع شريك فلبيني لإنتاج لقاح محلي، حيث تنتظر روسيا ردًا على اقتراحها من وزارة الخارجية الفلبينية.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إن العرض الروسي "أحيل إلى الجهات المختصة من أجل التقييم المناسب.

وأوضح خوفاييف، أن اللقاح "فعال وآمن"، مضيفًا أن حوالي 20 دولة أعربت عن اهتمامها بالعمل مع روسيا لنشر اللقاحات، يأتي عرض روسيا وسط مخاوف في بعض البلدان النامية بشأن الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا COVID-19 ، مع توقعات بارتفاع الطلب على مستوى العالم.

سعى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتى، إلى توثيق العلاقات مع روسيا، وكذلك مع الصين، مضيفا أنه وجه نداءً إلى نظيره الصيني لجعل الفلبين أولوية إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا COVID-19 ، وسجلت الفلبين حتى الآن أكثر من 122 ألف حالة بفيروس كورونا.

ولدى سؤاله يوم الخميس عن اللقاح الروسى، قال مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن البيانات التجريبية ضرورية لضمان سلامة وفعالية أي لقاحات، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.