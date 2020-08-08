شكرا لقرائتكم خبر عن طرق علاج تساقط الشعر للمتعافين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني العديد من المرضى الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا من تساقط الشعر بسبب الأصابة بالفيروس، لكن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تعزيز نمو الشعر، ولم يتم إدراج تساقط الشعر حتى الآن كنتيجة لـ COVID-19 ومع ذلك ، أفادت سلسلة من المرضى الذين تعافوا من العدوى أنهم فقدوا شعرهم بعد أشهر من الإصابة هذه المضاعفات غير العادية بعد التعافي من المرض جعلت الخبراء في حيرة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS قال أكثر من 27 % من الأشخاص الذين استجابوا لاستطلاع Survivor Corps على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنهم تعرضوا لتساقط الشعر بعد شهور من التعافي من فيروس كورونا ، وقالت الدكتورة ميشيل جرين ، أخصائية الأمراض الجلدية في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك إن "المرضى يأتون حرفيًا بأكياس من الشعر تبدو وكأنها شعر كامل في الحقيبة، وأضافت الدكتوره جرين أنهم كانوا مرضى للغاية مع ارتفاع في درجة الحرارة ولم يصابوا بهذا المرض طوال حياتهم.

يعتقد الأطباء أن تساقط الشعر قد يكون ناتجًا عن صدمة للجسم ناتجة عن ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض أخرى ، وقد لا يكون مرتبطًا بشكل مباشر بالفيروس وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر عددًا من العوامل ، بما في ذلك العمر والاختلالات الهرمونية والوراثة والضغط والحالات الصحية الأخرى والأدوية.

في وقت سابق ، وجدت ورقة بحثية نُشرت في JAMA أن حوالي 44 % من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا أفادوا أنهم ساءوا نوعية الحياة أبلغ العديد من المرضى المتعافين عن استمرار ظهور عرض واحد على الأقل ، خاصة التعب وضيق التنفس ومع ذلك ، لم يبلغ أي منهم عن تعرضه لتساقط الشعر.

قالت سارة هوجان ، مدربة إكلينيكية في العلوم الصحية في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، إنها ترى الآن مرضى فيروس كورونا جددًا كل أسبوع يعانون من تساقط الشعر لأول مرة.

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في حين أن الخبراء لا يعرفون حقًا في هذا الوقت ما الذي يجعل مرضى COVID-19 يفقدون الشعر ، يمكن للمرضى التركيز على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وتناول الفيتامينات التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الشعر، النظام الغذائي المغذي وعادات نمط الحياة الصحية الأخرى مثل التمارين المنتظمة والنوم السليم وإدارة الإجهاد لن يجعل شعرك أكثر كثافة فحسب ، بل سيحسن أيضًا الصحة العامة.

فيما يلي بعض أفضل الأطعمة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي لمنع تساقط الشعر:

الزبادي: الزبادي غني بالبروتين ، وهو اللبنات الأساسية لبناء خصلات شعرك. يحتوي الزبادي أيضًا على فيتامين ب 5 (حمض البانتوثينيك) الذي يساعد في نمو الشعر وتدفق الدم إلى فروة رأسك قد يساعد هذا الفيتامين أيضًا في منع ترقق الشعر وتساقطه.

البيض: يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للعديد من الفيتامينات ، وخاصة البروتين والبيوتين وهما المغذيان الأساسيان اللذان يدعمان نمو الشعر وقد ربطت الأبحاث بين نقص هذه العناصر الغذائية وتساقط الشعر.

السلمون: الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي قد تحسن نمو الشعر وكثافته، أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون صحية لا يستطيع جسمك صنعها ويمكن أن تساعد في حمايتك من بعض الصحة.