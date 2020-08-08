شكرا لقرائتكم خبر عن صينية تعانى من انتفاخ فى بطنها فى حالة صحية غريبة ونادرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى سيدة صينية مع انتفاخ فى بطنها لا يتوقف جعل وزنها يزيد عن 44 رطلا ولا تزال تنمو فى حالة صحية غريبة ونادرة، ما أصابها بعدم القدرة على المشى والنوم والاعتناء بطفليها، حسبما ذكرت صحفية "ديلى ميل" البريطانية.



سيدة صينية تعاني من انتفاخ بطنها

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السيدة الصينية توجهت إلى العديد من الأطباء، إلا أنهم لا يستطيعوا تشخيص حالتها ومرضها، كما ناشدت الصينيين بضرورة تمويل علاجها حتى يتم شفاؤها من هذا المرض.



سيدة صينية تعاني من انتفاخ بطنها في حالة صحية غريبة مع أطفالها

وأشارت السيدة الصينية المقيمة فى مقاطعة قويتشو الريفية، البالغة من العمر 36 عامًا، إلى أن بطنها ينمو "بشكل لا يمكن السيطرة عليه" فى العامين الماضيين بسبب حالة غامضة، حيث قالت والدة هوانغ غوكسيان، وهى أم لطفلين، إن بطنها يزن 44 رطلاً ولا يزال ينمو مجددا.



سيدة صينية تعاني من انتفاخ بطنها

وناشدت السيدة الصينية، بضرورة تقديم المساعدة لها، حيث وجهت نداء من خلال وسائل الإعلام المحلية بعد أن أصبح هناك صعوبة فى عملية النوم أو المشى أو رعاية ابنها وابنتها.

وتأمل القروية الفقيرة أن تتمكن من جمع 3290 جنيهًا إسترلينيًا بمساعدة الجمهور حتى تستطيع الذهاب إلى أخصائى لتشخيص حالتها وعلاجها.

Advertisements

وتشير تلك السيدة إلى أن بطنها كان مسطحًا منذ عامين، لكنها تضخمت إلى الحجم الحالي خلال الفترة لأسباب غير معروفة، حيث تقول إنها كانت تشعر في البداية بالألم وطلبت المشورة الطبية. وبعد تناول الأدوية الموصوفة ، زال الألم ، لكن بطنها كان يتضخم.

واكتشف الأطباء أنها تعاني من بعض الأمراض، من بينها تليف الكبد وسرطان المبيض فضلاً عن تراكم غير طبيعي للسوائل في البطن والصدر. ومع ذلك ، لم يتمكنوا من تحديد السبب وراء النمو الهائل في البطن.



سيدة صينية تعاني من انتفاخ بطنها