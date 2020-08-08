شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير "ليمان" يتبرع لبناء مصنع لإنتاج لقاح كورونا من استرازينيكا بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت مؤسسة الملياردير البرازيلى جورج ليمان وجهات تمويلية أخرى لبناء مصنع لإنتاج لقاح فيروس كوروناCOVID-19 الذى تطوره جامعة أكسفورد وشركة الأدوية استرازينيكا AstraZeneca، وذلك وفقا لما ذكره موقع استرازينيكا.

وقالت مؤسسة ليمان فى بيان، يوم الجمعة، إن المصنع الذى تبلغ قيمته 100 مليون ريال برازيلى (18 مليون دولار) سيتم التبرع به لمختبر الأبحاث والتطوير الطبى الحيوى الأول فى البرازيل.

وقالت إن المصنع سيكون جاهزًا لإنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح شهريًا اعتبارًا من بداية عام 2021.

وتقترب البرازيل من 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا فى أسوأ تفشى لفيروس كورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة، وترى الحكومة البرازيلية أن اللقاح البريطانى هو أكثر اللقاحات الواعدة التى يطورها الباحثون فى جميع أنحاء العالم.

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ويتم اختبار لقاح استرازينيكاOxford / على متطوعين برازيليين فى دراسة بقيادة الجامعة الفيدرالية فى ساو باولو والتى تمولها أيضًا مؤسسة ليمان Lemann.

الجهات المانحة الأخرى للمبادرة لضمان قدرة البرازيل على استيعاب التكنولوجيا اللازمة لإنتاج اللقاح المحتمل تشمل شركة برازيلية ومؤسسات ومعاهد برازيلية.

وقال ليمان إنه يأمل أن تساعد المبادرة البرازيل على أن تكون فى وضع أفضل وعلى استعداد لمواجهة تحديات أخرى من هذا النوع قد تنشأ.

وأصدر الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو مرسوما يوم الخميس بتخصيص 1.9 مليار ريال برازيلى (356 مليون دولار) من الأموال لشراء 100 مليون جرعة أولية من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا والاستثمار في إنتاجه في نهاية المطاف في البرازيل.

أبلغت وزارة الصحة يوم الجمعة، عن 50.230 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و 1079حالة وفاة بسبب المرض الناجم عن الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية،في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات من فيروس كورونا كوفيد –19 إلى 99.572ألف وفقا لبيانات الوزارة.