كورونا حول العالم.. وفيات أمريكا تتجاوز 160 ألفا ورقم قياسي جديد بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 724 ألفا و466 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 19 مليونا و564 ألفا و888 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 12 مليونا و561 ألفاً و514 مصابا حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وفيات أمريكا تتجاوز 160 ألفا

أظهر إحصاء "رويترز"، الجمعة، أن إجمالي وفيات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز 160 ألفا، وهو ما يمثل قرابة ربع عدد وفيات الجائحة في العالم ككل.

جاء ذلك في الوقت الذي يدور فيه النقاش في البلاد حول ما إذا كانت المدارس تعيد فتح أبوابها خلال الأسابيع المقبلة.





الصين تسجل 31 إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة العامة في الصين، السبت، إن السلطات سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الخميس، نزولاً من 37 حالة في اليوم السابق.

ووفقا لبيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، فإن العدد يشمل 6 حالات وافدة من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين 84596، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض "كوفيد-19" دون تغيير عند 4634.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1122 إلى 215336 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 12 حالة إلى 9195.





200 إصابة جديدة في ليبيا

سجّلت ليبيا 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى حالة وفاة، فيما تماثل 8 أشخاص للشفاء.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 5079 إصابة، بينها 4320 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 108 حالات، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 660 حالة.





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شفاء 476 حالة في الكويت

أعلنت الكويت، السبت، شفاء 476 إصابة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 62806 حالات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.





61 ألف إصابة جديدة بالهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 61537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 933 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 42518 حالة وفاة، والإصابات 2088611 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 1427005 حالات.





129 وفاة و5212 إصابة في روسيا

سجّلت روسيا، السبت، 129 حالة وفاة و5212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان أنه بذلك ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 14854 حالة، والإصابات إلى 882347 حالة، مشيرة إلى تماثل 6615 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 690207 حالات.





768 إصابة جديدة ببلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72784.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا، في بيان، أنها سجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9866.





290 إصابة جديدة في عُمان

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 290 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد المصابين وصل إلى 81357 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 509 حالات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 73481.





6 وفيات و426 إصابة بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت في البيان أن القدس تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 239 حالة تليها الخليل بواقع 112.