شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تتعاقد مع جيلياد لعدة سنوات لإنتاج عقار "ريميديسيفير" لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة فايزرPfizer إنها وقعت اتفاقية لعدة سنوات لإنتاج عقار ريميديسيفير "Remdesivir"، لفيروس كورونا COVID-19، الذى طورته شركة جيليادGilead ، والتى تتعرض لضغوط لزيادة الإمدادات المحدودة من الدواء المضاد للفيروسات، وفقا لما ذكره موقع شركة فايزر.

وتهدف شركة جيلياد، إلى إنتاج ما يكفى من الدواء بحلول نهاية العام، لعلاج أكثر من مليونى مريض بفيروس كورونا "كوفيد -19"، ووافقت على إرسال كل إمداداتها تقريبًا من عقار ريميديسفير إلى الولايات المتحدة حتى سبتمبر، لكن العاملين بالمستشفيات والسياسيين اشتكوا من صعوبات في الوصول إلى الدواء، وهو واحد من اثنتين فقط أظهرتا القدرة على مساعدة مرضى فيروس كورونا COVID-19 فى المستشفيات في التجارب السريرية الرسمية.

كما أن هناك مخاوف من حدوث نقص خارج الولايات المتحدة، وقالت شركة الحكمة البريطانية للأدوية (HIK.L) بشكل منفصل يوم الجمعة إنها بدأت تصنيع ريميديسيفير في مصنعها في البرتغال.

وأضافت جيلياد، إن شبكة تصنيعها للعقار تطورت لتشمل أكثر من 40 شركة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وآسيا، لزيادة الانتاج.

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وأكدت الشركة المصنعة للأدوية، إن شركة فايزر ستوفر خدمات التصنيع بالتعاقد من خلال مصنعها في ماكفرسون بولاية كانساس، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت شركة فايزر ستزود السوق الأمريكية فقط.

وأوضحت شركة فايزر أنه في مارس، أطلقت شركة فايزر خطة من خمس نقاط، والتي دعت جميع شركات الأدوية الكبيرة إلى أصغر شركات التكنولوجيا الحيوية، من الوكالات الحكومية إلى المؤسسات الأكاديمية، إلى الالتزام بالعمل معًا في معالجة أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أنه منذ البداية، كان من الواضح أنه لن تكون هناك شركة أو ابتكار واحد قادرًا على إنهاء أزمة فيروس كورونا COVID-19.

قال ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، "إن اتفاقية فايزر مع جيلياد هي مثال ممتاز للتعاون، فإنه لشرف كبير أن نقدم خبرتنا وبنيتنا التحتية للمساعدة في مكافحة هذا الوباء. بهذه الروح، يسعدنا أن تستخدم شركة Gilead قدرتنا التصنيعية للمساعدة في تسهيل توفير هذا الدواء للمرضى في أسرع وقت ممكن.