بذور الكتان في وصفات تخسيس ومزيلة لدهون البطن

بذور الكتان هي حليف حقيقي للأشخاص الذين يريدون فقدان الوزن وحرق الدهون. في الواقع، القوة المضادة للأكسدة لهذه النبتة تحسن الأيض. ومحتواها الكبير من أحماض أوميغا-3 الدهنية تخفف الشهية لتناول السكريات وغناها بالألياف الغذائية تعطيك الشعور بالشبع.

كيفية استخدام بذور الكتان لإنقاص الوزن؟

لفقدان الوزن بشكل سريع وطبيعي باستخدام بذور الكتان، من الضروري تناولها بشكل منتظم ومستمر.

قبل البدء بالعلاج، من الأفضل استشارة إختصاصي التغذية لتحديد الجرعة المناسبة لجسمك. بشكل عام، ينصح بتناول 3 ملاعق من بذور الكتان يوميًّا، ملعقة عند كل وجبة.

ينبغي طحن بذور الكتان وتناولها مع كأس من الماء. أو يمكن وضعها مع بعض الأطعمة مثل السلطة واللبن الزبادي والبيض والحبوب.

يمكن أن تحل بذور الكتان محل الزيت والزبدة والبيض. لفقدان الوزن، استخدمي 3 ملاعق من بذور الكتان إذا كانت وصفتك تحتوي على أحد هذه المكونات.

فوائد بذور الكتان في تنحيف الجسم

غنية بالأحماض الدهنية

تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك (ALA) الغني بأوميغا 3 النباتي، والذي يساعد الجسم على الشعور بالشبع والرغبة في عدم تناول الطعام.

قليلة الكربوهيدرات

تتميز بذور الكتان بأنها منخفضة الكربوهيدرات المسؤولة عن زيادة الوزن.

البروتين

تحتوي بذور الكتان على 20% من البروتين، الذي يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

مضادات الأكسدة

تحتوي بذور الكتان أيضاً على مضادات الأكسدة التي تحسن من وظيفة الخلايا المسؤولة عن حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

غنية بالألياف

تعد بذور الكتان من الأطعمة الغذائية ذات الألياف العالية التي تشعر الجسم بالشبع وتنظم من حركة الأمعاء، إضافة إلى أنها تحد من مستويات الكوليسترول.

بذور الكتان منخفضة في السعرات الحرارية

تناول وجبات منخفضة السعرات الحرارية يتيح للجسم فرصة لاستخدام الدهون المخزنة. ملعقة كبيرة من بذور الكتان تحتوي على 73 سعرة حرارية،وبالتالي ، يمكن للشخص أن يفقد الوزن دون الشعور بالجوع.

الخلاصة: تمتلئ بذور الكتان منخفضة السعرات الحرارية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والبروتينات ، والألياف الغذائية ، ومضادات الأكسدة. قد تساعد في تخفيف الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي ، وتحسين الهضم ، والحد من الالتهابات ، وزيادة الشبع.

كيفية تحسين الخصائص المفيدة لبذور الكتان في علاج إنقاص الوزن؟

الثبات والانتظام. فمن المهم تناول بذور الكتان بطريقة ثابتة ومنتظمة.

يجب أن يستمر العلاج لمدة شهرين مع التوقف لمدة 3 إلى 4 أسابيع قبل الاستئناف. فالامتثال لهذا الشرط يعطي نتائج منذ الشهر الأول. ويجب أن يتم تناول بذور الكتان في إطار نظام غذائي صحي لا يحتوي على الدهون ومع ممارسة الرياضة.

وصفات بذور الكتان للتنحيف

شاي بذور الكتان

يحسن شاي بذور الكتان عملية الأيض لديك. كما أنّه ينظم الشهية ويتحكم بمستوى السكّر والكوليسترول في دمك ويعزّز عملية المرور المعوي. إذاً حضّريه من خلال استخدامك هذه المكوّنات: ملعقتا طعام من بذور الكتان المطحونة و250 ملل من الماء.

-ضعي بذور الكتان في كوب من الماء البارد واتركي المزيج يرتاح لمدة ساعات عدة مع التحريك بين الحين والآخر.

-ضعي الخليط على النار إلى أن يغلي. أتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثمّ قومي بتصفية الماء.

-إذا أردت أن تضيفي طعماً مميزاً إلى الشاي، أضيفي إلى الماء بضع أوراق من النعناع أو البابونج.

لكي تحصلي على أفضل النتائج، إشربي كوبين إلى 3 أكواب من شاي الكتان يومياً. إفعلي ذلك في الصباح الباكر، قبل حلول موعد الفطور، ثم قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات الرئيسية.

Advertisements

مشروب النعناع وبذور الكتان للتخسيس



يدخل في برامج التخسيس لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة وقدرته على حرق الدهون.

يعد النعناع محفزًا لإنتاج الإنزيمات الهاضمة التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائيّة من الغذاء، وتحويل الدّهون إلى طاقة قابلة للاستهلاك.

العمل على فقدان الوزن

يحسن عملية الهضم؛ ما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

يُستخدم في حالات عسر الهضم، ومكافحة الإمساك، وتحفيز حركة الأمعاء ووظائفها، كما يطرد الدّيدان المعويّة؛ لاحتوائه على زيوت فعّالة في قتل الدّيدان.

مشروب النعناع لإنقاص الوزن من دون رجيم

المكونات:

كوب ماء مغلي.

ملعقة مطحون النعناع.

ملعقة قرفة.

ملعقة بذور الكتان.

عصير ليمونة.

ربع ملعقة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري كوب الماء المغلي، وضعي بداخله المكونات السابقة.

اتركي المكونات تتفاعل مع بعضها مدة ربع ساعة.

تناولي المشروب قبل الأكل بنصف ساعة.

وصفة بذور الكتان والحليب والموز

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذرة الكتّان

كوب من الحليب

القليل من الفانيلا

نصف كوب من التوت

نصف ثمرة من الموز

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات التي سبق ذكرها في الخلاط الكهربائي واتركيها حتى تتجانس كافة المكونات وتصبح عصيراً.

تناولي المزيج خلال النهار.

وصفة بذور الكتان والماء

المكونات:

٣ ملعقة صغيرة من بذرة الكتان

١-٢لتر ماء

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بغلي الماء، ثم أضيفي إليها كمية بذور الكتان مع تغطيتها وتركها لمدة ليليه كاملة.

تناولي مقدار 150مل ثلاث مرات يومياً منها قبل الوجبة بثلاثين دقيقة.

احرصي على تكرار الوصفة عشرة أيام متتالية، ثم احصلي على استراحة لعشرة أيام أخرى وكرري العملية هكذا.

فوائد أخرى

إذا شربت شاي الكتان بانتظام، فهذا يساهم أيضاً في تحسين صحة بشرتك وفي جعلها أكثر نعومة ونضارة.

يمكن بذور الكتان أن تعزز عمل كليتيك وأن تنظف مجاري المرارة لديك. ولهذه الغاية، إمزجي معلقة طعام من بذور الكتان المطحونة مع الماء أو عصير الفواكه واشربي كوباً من الخليط قبل حلول موعد فطورك في الصباح أو قبل خلودك إلى النوم مساء.

لكي تعالجي الالتهابات والقرحة وألم الصدر والجروح، حضري عجينة تحتوي على ملعقة طعام من بذور الكتان المطحونة مع بضع نقاط من زيت الكتان والقليل من الماء البارد. وطبقي العجينة على مواضع الألم ثم قومي بتغطيتها بقطعة من الشاش الطبي.

إذا كنت تعانين من البواسير، تناولي ملعقة طعام من زيت الكتان.

كذلك افركي مناطق الجروح والحروق بالقليل من زيت الكتان وستحصلين على أفضل النتائج.

هل هناك آثار جانبية لبذور الكتان؟

في حالة تناول علاج ما، من الأفضل إبلاغ الطبيب المعالج. قد يكون لبذور الكتان آثار جانبية حين يتم أخذها أثناء تناول أدوية معينة.

أما بالنسبة لزيت بذور الكتان فقد يبطئ سرعة امتصاص بعض الأدوية في الجسم، خاصة العلاجات الهرمونية وأدوية السكري.

لا تتجاوزي أبداً الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب للحصول على تأثير أسرع. فقد تتسببين في نزيف بسبب التأثير المضاد لتجلط الدم لأحماض أوميغا-3 الدهنية. وينبغي أيضاً الانتباه إلى مستوى السكر في الدم.