حمية الماء والموز لخسارة 2 كلغ خلال أسبوع واحد فقط

فقدان الوزن يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد معاً، وربما تقضين أكثر من عام بأكمله وأنت تحاربين رغبات جسمك وأحياناً من دون فائدة. ولكن، هنالك بعض الخدع التي يمكن أن تساعدك على تسريع عملية التخسيس و فقدان الوزن. ومنذ اللحظة التي تكتشفين بها هذه الوصفة المذهلة والتي سوف تحتاجين لتنفيذها مادتين غذائيتين فقط فإن بحثك عن الجسم الذي ترغبين سيكون أسهل بكثير.

إذا اتبعت التعليمات التالية كل يوم ستحصلين على نتائج فعالة وحقيقية. وتذكري أنه على الرغم من أنه باستطاعتك تخفيف وزنك فعلى الأرجح أنه سيكتسب جسمك السعرات الحرارية بسرعة، ولذا قد يكون من الصعب نوعاً ما المحافظة على وزن ثابت. ولكن بفضل هذه الطريقة المذهلة التي نقدمها فيما يلي فسوف يكون بمقدورك تخفيض وزنك والمحافظة على ثبات وزنك إذا اتبعت النظام إلى فترة كافية.

لتحضير هذه الوصفة البسيطة جداً سوف تحتاجين فقط إلى الماء والموز!

الموز

هذه الفاكهة هي مصدر للفيتامينات وغنية بالمعادن، وتحتوي على ثلاثة أنواع من السكر (الجلوكوز، والسكروز والفركتوز) وعلى الماء والألياف.

والموز منخفض الدهون والصوديوم وفي المقابل غني بالبوتاسيوم. ولديك بناء عليه تذكرة رابحة لفقدان الوزن. فالسكر الطبيعي في الموز يلبي رغبات دماغك وبالتالي يخفض بشكل كبير شعورك بالجوع. وأما الألياف فهي تسهل عملية العبور المعوي وبالتالي يخلص جسمك من السموم وبطنك من الغازات. والفاكهة مثل الموز والأفوكادو أو جوز الهند تحتوي القليل من الدهون وتعزز القضاء على الخلايا الدهنية.

والبوتاسيوم الموجود في الموز سوف يساعد عملية التمثيل الغذائي على حرق الدهون ويحارب ضغط الدم العالي ويزيد تدفق الدم ويخفض التشنجات والألم. وسوف يتبقى لديك المزيد من الطاقة الإضافية لتبقي في مزاج جيد.

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الماء

إن الماء بالإضافة إلى قدرته على ترطيب الجسم ومساعدته على التخلص من الفضلات، يسهل عملية تخفيض الوزن وخصوصاً عند مستوى الخصر إذا تم تناول ما مقداره لتر ونصف على الأقل يومياً. وينصح بشرب الماء قبل 30 دقيقة من تناول الوجبات حيث يعمل بهذه الطريقة على كبح الشهية. وإذا شربت كوب كبير من الماء قبل الأكل مباشرة فإن حجم معدتك سوف يزداد وهذا من شأنه أن يسرع عملية الشبع.

كيف تتبعين هذه الوصفة؟

في كل يوم كلي حبتين من الموز واشربي كوبين من الماء الدافئ قبل تناول وجبة الأفطار، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن لا تأكلي بعد الساعة السادسة مساءً. وكلما شعرت برغبة في تناول وجبة خفيفة تناولي حبة من الموز وكوب من الماء فهذا المزيج رائع لكبح الشهية.

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