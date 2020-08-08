شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تستعين بخبراء من الخارج لتقييم لقاحات كورونا قبل الموافقة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" أكبر منظم للعقاقير فى العالم، أن الولايات المتحدة، ستحتاج إلى خبراء مستقلين يراجعون لقاحات فيروس كوروناCOVID-19 ، المرشحة قبل الموافقة عليها، مما يطمئن أن الهيئة لن تأخذ قرار الموافقة على اللقاحات إلا بعد التأكد تماما من فعالية وأمان اللقاحات.

وقال ستيفن هان، مفوض هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA"، إن المرشحين للقاحات فيروس كوروناCOVID-19 ، ستتم مراجعتهم وفقًا للمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها للمنتجات الطبية، بما في ذلك من قبل لجنة استشارية خارجية.

وكتب هان وزملاؤه فى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية "بالنظر إلى الاستخدام المحتمل الواسع النطاق للقاح فيروس كورونا ستكون هناك حاجة إلى مناقشة شفافة فى اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

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وقال تهدف عمليةWarp Speed ، التابعة للحكومة الأمريكية، إلى تسريع تطوير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا، وقد أثار التركيز على السرعة قلق الجمهور بشأن سلامة وفعالية هذه اللقاحات، كما كتب هان ومسئولون آخرون.

وأضافوا أن هناك هناك خطا يفصل بين جهود الحكومة لتركيز الموارد والتمويل لتوسيع نطاق تطوير اللقاح، وبين عمليات مراجعة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، والتي تضرب بجذورها فى القانون الفيدرالى ولوائح الهيئة.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أنتوني فوسي رئيس الأمراض المعدية في البلاد، إن الضغط السياسي لن يحدد متى تتم الموافقة على لقاح لفيروس كورونا، في الوقت نفسه تقريبًا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن أن تحصل البلاد على لقاح ضد فيروس كورونا قبل انتخابات 3 نوفمبر.

يذكر أن الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا بلغت أكثر من 159 ألف حالة وفاة، في الولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن أكثر من 4.89 مليون اصابة في البلاد وأقاليمها، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.