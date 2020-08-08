ماذا تعرفين عن ماما " كوالا"؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 10:42 صباحاً - اثبتت دراسة أمريكية حديثة أن رضاعة الطفل بطريقة الكوالا تؤدي إلى اكتسابه المزيد من الوزن مقارنة بباقي الرضع الذين يرضعون بالوضعيات العادية، وقد أشار الدكتور أحمد موافي، إختصاصي طب الأطفال ورعاية الخدج إلى أن ضعية الرضاعة لها دورها في تحسين صحة الطفل، وقد أشار لدور وضعية الكوالا على وجه الخصوص كالآتي. ما هي وضعية الأم الكوالا؟ تعتبر وضعية " ماما كوالا" من أفضل وضعيات الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والرضيع.

تعتمد هذه الطريقة على محاكاة حيوان الكوالا في ارضاع صغاره.

تقوم الأم بتعديل جلوس الطفل بحيث يكون واقفاً وليس نائماً مما يحفز الجهاز الدهليزي ( ‫جهاز الإحساس ) مما يجعل الطفل متأهبأ ومستيقظاً ولا يميل للنوم، و يرضع و هو يقظ فيحصل على كمية كبيرة من الحليب في وقت قصير. Advertisements فوائد وضعية "ماما كوالا" تكسب الرضيع المزيد من الوزن.

تقلل من المجهود الذي يبذله الرضيع أثناء الرضاعة.

وضعية مريحة للأم والرضيع.

كما أنها مفيدة للأم في تقليل وقت الرضاعة وتفرغها له.

وضعية الأم الكوالا مفيدة للأطفال الخدج الذين لا يستطيعون الامساك بثدي الأم بقوة.

وهذه الطريقة مفيدة للمولود في الأيام الأولى من حياته لكي يبقى مستيقظاُ لأن المواليد يميلون لكثرة النوم مما يسبب قلة الرضاعة وعدم زيادة الوزن.

وهي مفيدة في حالة المولود الذي يعاني من الارتجاع المريئي، فتعالجه وتقلل من القيء ورجوع الحليب.

وفي حال كانت الأم لديها كمية كبيرة من الحليب ويمكن أن يتشردق الطفل به" يغص بالحليب" ويسبب خطراً على حياته. أخطاء في أوضاع الرضاعة الطبيعية تقوم الأم بالامساك بالثدي على طريقة المقص وليس الساندوتش مما يؤدي لتراجع الحليب وليس غزارته.

الرضاعة والطفل نائم يمكن أن يؤدي لاختناق الرضيع.

ترفع الأم عن الثدي ولا تجعله يكمل الرضعة التي تحتوي في نهايتها على دهون تزيد من وزنه.

ولا تنقل الرضيع ليرضع من الثديين لكي تحفز إنتاج الحليب فيهما.

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