توقيت نزول الجنين في الحوض..كل ماتريدين معرفته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 10:42 صباحاً - توقيت نزول الجنين في الحوض يعني تحرك الرأس إلى أسفل وأن يكون الجنين جاهزًا للولادة، وعادة ما يحدث هذا الأمر في الثلث الأخير من الحمل لأسفل، حيث إنه مع حلول موعد الولادة يبدأ الجنين بتغيير وضعيته استعداداً للخروج من الرحم، وعندما يكتمل نزول رأس الجنين إلى الأسفل، تكون رحلة الحمل على وشك الانتهاء ويكون الطفل على وشك الوصول. عن توقيت نزول الجنين وعلاماته يحدثنا طبيب أمراض النساء والولادة الدكتور محمد بهاء الأستاذ الجامعي

ححقائق طبية تعرفي عليها

ألم المخاض يختلف من امرأة لأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لتوقيت دخول رأس الطفل الحوض، والذي غالباً يتم في الأسابيع الأخيرة من الحمل

عندما يأتي الوقت المناسب سيتجه الطفل نحو الأسفل؛ لأنّ الجزء المنخفض من رحم الحامل يتوسع باستمرار ويبدأ بتهيئة الجنين بالخروج من بطن والدته، وسيستقر رأس الطفل أو مؤخرته إذا كان مقلوباً في موضع منخفض في تجويف الحوض

نزول الجنين في الحوض غالباً ما يكون في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل تقريباً، مع ذلك فإنّ عدداً من النساء ينزل رأس أطفالهن في الحوض عند بدء المخاض لديهنّ فقط

يبدأ الجنين بالتحرك في الرحم في الثلث الأخير من الحمل بشكل تدريجي إلى أن ينتهي به الأمر في وضعية شبه مقلوبة، برأس يتجه للأسفل وقدمين تتجهان للأعلى، في عملية تسمى نزول رأس الجنين

علامات نزول رأس الجنين

ألم وثقل في منطقة الحوض

آلام متفرقة في منطقة الظهر

تقلصات براك ستون، أو مخاض كاذب

لضغط الجنين على المثانة تكون الحاجة المتكررة للتبول

الإسهال أو الحاجة المتكررة لإخراج الفضلات الصلبة بسبب ضغط الجنين على الأمعاء في منطقة أسفل البطن

شعور متزايد بالجوع

بسبب تحرر المعدة من ضغط الجنين وزيادة قدرة المعدة على استيعاب كميات أكبر من الطعام

شعور بنوع من الثقل وظهور البواسير والانزعاج في منطقة الشرج

اختفاء حرقة المعدة أو انخفاض حدة أعراضها بشكل ملحوظ

تزداد الإفرازات المهبلية كثافة لضغط رأس الجنين على عنق الرحم، وبعضها قد يكون ممزوجًا بالقليل من الدم

الرحم بطبيعته أثناء الحمل يحفز تراكم طبقة كثيفة من الإفرازات المخاطية في منطقة عنق الرحم، وذلك لحماية الجنين من أي بكتيريا

ومع اقتراب موعد الولادة ونزول رأس الجنين في الحوض، يبدأ رأس الجنين بالضغط على هذه الإفرازات المتراكمة مسببًا خروجها التدريجي من المهبل

عوامل تعيق نزول رأس الجنين في الحوض

أول عامل: استلقاء الجنين وظهره باتجاه ظهر والدته في وضعية خلفية، عند ذلك يكون من الصعب على رأسه أن يتجه ويدخل الحوض، كما يصعب في هذه الحالة عملية المخاض أيضاً

التفسير.. وجود كمية فائضة من السائل الأمينوسي أو ولادة طفل آخر من قبل، يؤدي إلى استلقاء الطفل بالعرض في بطن والدته أو بزاوية منحنية، وفي الحالتين ستكون احتمالية دخول رأس الجنين في الحوض قليلة قبل بدء ألم المخاض لدى الحامل

ثاني عامل: هناك عوامل ترتبط بجسم الأم وتؤثر في نزول أو عدم نزول رأس الجنين في الحوض وتوقيته، من أهمها: شكل رحم الأم، وضعية المشيمة، وجود تورم ليفي حميد

ثالث عامل: احتمالية إنجاب طفل بحجم رأس كبير، قد لا يدخل رأس الطفل في الحوض حتى لحظة بدء الانقباضات

رابع عامل: توقع إنجاب توأمين أو أكثر

موقف الطبيب

إذا لم تكن الحامل متأكدة من نزول رأس طفلها في الحوض يجب أن تذهب إلى الطبيب المختص؛ لأنه يستطيع تحديد مدى نزول الطفل في حوض الحامل من خلال الضغط بلطف ودقة حول الجزء المنخفض من بطنها

الطبيب سيدون الأرقام في الدفتر الخاص بالحامل؛ حتى تعرف كم دخل رأس طفلها في الحوض، فقد يكتب 5/5 أو 4/5 أي أنّ الطفل لم ينزل في الحوض بعد، أما عند كتابته 3/5 أو 2/5 فهذا يعني أنّ رأس الطفل نزل في الحوض. ما هو توقيت نزول الطفل إلى الحوض؟

يختلف وقت نزول الطفل من امرأة لأخرى

فليس هناك يوم أو أسبوع محدد لنزول الطفل، فيمكن للطفل أن ينزل بداية الولادة عند بعض النساء أو قبلها بعدة ساعات، وربما يحدث الأمر قبل الولادة بأسابيع عند نساء أخريات

يمكن للنزول أن يحدث قرب الولادة عند النساء اللواتي لديهن أطفال من قبل، وذلك لأنهن مررن بمرحلة الولادة من قبل، إذ ربما يحتاج الحوض إلى وقت أقل للتكيف مع العملية.

أما عن الحوامل للمرة الأولى، فربما يرين أن الطفل نزل قبل الولادة بعدة أيام أو أسابيع.

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حال شعور المرأة بنزول الطفل إلى الحوض، عليها أن تتحدث إلى طبيبها للتحقق من وضع الطفل، وتحديد الوقت الذي تبدأ فيه الولادة

بمَ تشعر المرأة عند نزول الطفل؟

بعض النساء قد يشعرن بسقوط الطفل من خلال حركة فجائية أو ملحوظة، وقد لا يلاحظ البعض الأمر تماماً

وقد تشعر بعض النساء بأن بطنها أخف بعد نزول الطفل، وذلك ربما يكون بسبب وجود الطفل بوضع أسفل الحوض.

وأحياناً عملية النزول تجعل المرأة تشعر كأنها تحمل كرة بين رجليها

علامات محددة تشير إلى نزول الطفل

ألم ضغط الحوض .. ربما يزداد الضغط على تلك المنطقة، وربما يؤدي ذلك إلى شعور المرأة بأنها تمشي خطوات قصيرة وبحركة تتمايل

ألم الحوض.. شعور المرأة بألم في الحوض عند نزول طفلها، وذلك بسبب دفع الرأس ضد الأربطة في الحوض

التنفس.. بشكل أسهل حيث يكون الضغط أقل على الحجاب الحاجز بمجرد نزول الطفل، مما يجعل التنفس أكثر سهولة

البواسير.. بعد نزول الطفل

، ربما يسبب رأسه ضغطاً على أعصاب الحوض والمستقيم، ويمكن أن يسبب هذا الضغط الإصابة بالبواسير

زيادة الإفرازات.. نزول الطفل يزيد من الضغط على عنق الرحم، ما يسبب فقدان المكونات المخاطية الموجودة في عنق الرحم؛ وحتى نهاية الحمل والتي تتواجد لتوقف البكتيريا من دخول الرحم، وبعد نزول الطفل، قد تخرج المكونات المخاطية من المهبل كهلام أو إفرازات شبيهة بالصفار

كثرة الحاجة للتبول.. جلوس الطفل في أسفل الحوض، قد يضغط برأسه على المثانة، مما يزيد من حاجة المرأة للتبول

ألم الظهر.. الولادة بعامة تمثل ضغطاً على العضلات الموجودة أسفل الظهر، ما يمكن أن يسبب الشعور بألم في الظهر

الشعور بالجوع أكثر.. الولادة تقلل من الضغط على المعدة، ما يمكن أن يخفف من الشعور بالحرقان ويزيد من الشعور بالجوع