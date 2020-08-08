فوائد صحية مذهلة للزعفران.. تعرف عليها

يؤكد العلم يومًا بعد يوم أهمية الحصول على مقدار كافٍ من النوم، حتى يتمكن الفرد من تفادي المخاطر التي تتمثل في أضرار عديدة على الجسم وسلامة أجهزته.

وتعد اضطرابات النوم الأكثر شيوعًا بين الناس، حيث يصبح في بعض الأحيان من الصعب الحصول على نوم مستمر دون أي انقطاع، وفقا لمجلة ”بينكفلا“.

وقد يكون نمط الحياة غير الصحي أحد العوامل الرئيسية لهذه المشكلة، ما دفع العلماء لإجراء بحوث حول هذا الجانب لمساعدة الناس على مكافحة الاضطرابات المتعلقة بقلة النوم وجودته.

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ووفقًا للخبراء، يمكن لبعض التوابل مثل نبات الزعفران أن تمنح الشخص القلق نومًا هادئًا، ونشرت الدراسة جامعة مردوخ بأستراليا، وخلصت بنتيجة مفادها أهمية الزعفران للباحثين عن نوم جيد.

الزعفران والنوم

وجدت الدراسة الجامعية أن الزعفران يساعد البالغين على النوم السليم؛ بسبب صفاته المهدئة، وخلُصت الدراسات المتعلقة بأنه يحتوي على مضادات أكسدة تكافح السرطان والتشنجات والقلق، كما ثبتت فعاليته للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف إلى المعتدل وتحسن النوم.

إلى جانب ذلك، لم يثبت للزعفران أي آثار سلبية على المتطوعين، وللحصول على أفضل نتائج مرجوة، من الأفضل مزج الزعفران مع الحليب الدافئ، حيث يحتوي الحليب على التربتوفان الذي يزيد من مستويات السيروتونين بشكل طبيعي؛ وهو هرمون تنظيم النوم.