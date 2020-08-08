شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تعلن عن 21 ملحوظة على Note 20 Ultra والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن هاتفين ذكيين من طراز Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra وهما أحدث إصدارين من سلسلة هواتف جلاكسى نوت، والتى تتميز بإمكانياتها العالية واستخدام القلم الإلكترونى، وقدمت الشركة 21 ملحوظة على المنتجين الجديدين.

Note 20 Ultra

وقالت الشركة فى بيان لها إن جميع المواصفات والسمات المعروضة عن الجهازين عبر موقعها ربما تختلف عن المواصفات الفعلية للمنتج، وأن Samsung تحتفظ بالحق في إجراء التغييرات على ما هو مُعلن عن المنتج وعلى المنتج ذاته فى أي وقت، ودون أي إلزام عليها بالإعلان عن هذا التغيير.

وأشارت سامسونج إلى أن جميع الخصائص الوظيفية والمواصفات ومعلومات واجهة المستخدم الرسومية GUI وكذلك المعلومات الأخرى المتعلقة بالمنتج والواردة في هذا المستند، من امتيازات المنتج وتصميمه وكذلك سعره ومكوناته وقدراته وأداؤه وإتاحته عُرضة للتغيير دون إخطار.

وأعلنت الشركة عن 21 ملحوظة على المنتجين كما يلى:

سامسونج تعلن عن طرح هاتفى جلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 Ultra وجلاكسى نوت 20 Galaxy Note 20 - صورة أرشيفية

ربما يختلف توافر ألوان الجهازين حسب الدولة أو شركة الاتصالات.

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لا يتوفر الزجاج من نوع Gorilla Glass 7 إلا لأجهزة Galaxy Note20 Ultra. يتم قياس الشاشة حسب قُطرها، وتأتي شاشة جهاز Galaxy Note20‏ بمقاس 17 سم كمستطيل كامل و16.7 سم عند احتساب الزوايا المستديرة، بينما تأتي شاشة Galaxy Note20 Ultra‎ بمقاس 17.5 سم كمستطيل كامل و17.2 سم عند احتساب الزوايا المستديرة، وتكون مساحة المشاهدة الفعلية أقل من ذلك بسبب الزوايا المستديرة وفتحة الكاميرا. تتوفر الشاشة بدقة 1500 nits فقط فى جهاز Galaxy Note20 Ultra. تتوفر الشاشة بتردد 120 هرتز فقط بجهاز Galaxy Note20 Ultra. ربما يختلف وقت استجابة قلم (S Pen) لهاتفي Galaxy Note20 وNote20 Ultra بسبب الاختلافات التقنية أو حسب التطبيق. تصل المسافة التي يمكن التحكم فى قلم S Pen خلالها عن بُعد خلالها إلى قرابة 10 أمتار من الجهاز في الأماكن المفتوحة، وربما يختلف نطاق التحكم وفق البيئة المحيطة وبعض العوامل الأخرى. يجب تسجيل دخول جميع الأجهزة على حساب Samsung نفسه ويلزم توفر اتصال بالانترنت أو شبكة Wi-Fi. يجب تثبيت Samsung Notes على جهاز الكمبيوتر قبل الاستخدام. يحتاج الجهاز إلى اتصالاً شبكيًا مثاليًا، وربما تتغير السرعة الفعلية وفقًا لشركة الاتصالات أو البلد أو بيئة المستخدم. يجمع التقريب Hybird Optic Zoom المتاح في هاتف Galaxy Note20 بين كل من مستشعر الصورة والعدسات عالية الدقة. ربما تتسبب خاصية التقريب Super Resolution Zoom «التكبير الرقمي» في تردي جودة الصورة إلى حدٍّ ما. يوفر اتصال واجهة Samsung DeX اللاسلكي في أجهزة التلفزيون الذكية التي تدعم النسخ المتطابق لشاشة الهاتف فقط ولتجربة أفضل يُفضل استخدمه مع أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية التي صدرت عام 2019 أو ما بعده. ربما لا تُشغَّل الأجهزة تطبيقات بعينها، التى تتطلب شراء رخصة منفصلة على قاعدة Samsung DeX. تبلغ سعة البطارية المقدَّرة ذات الحد الأدنى 4170 مللي أمبير في الساعة في هاتف Galaxy Note20 و4370 مللي أمبير في الساعة في هاتف Galaxy Note20 Ultra، ور بما يختلف وقت تشغيل البطارية الفعلي باختلاف بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام. تختلف فترة شحن البطارية الفعلية وفقًا لبيئة الشبكة والتطبيقات المستخدمة والرسائل وتكرار المكالمات وعدد مرات الشحن والكثير من العوامل الأخرى. يمكن أن تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب ظروف الشحن والاستخدام الفعلي. يتوفر الشحن فائق السرعة مع استخدام الشاحن المزود مع الهاتف. يدعم Galaxy Note20 Ultra تقنية UWB للمشاركة بين أجهزة Samsung . يتم بيع ملحقات الجهازين بصورة منفصلة وربما تختلف إتاحة الطراز واللون وفقًا للبلد أو شركة الإنترنت. لا يوصى باستخدام خاصية IP68 «الانغماس تحت الماء بعمق يصل إلى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة» على الشاطئ أو فى حمام السباحة.

Note 20 Ultra