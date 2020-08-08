إنفوجراف.. 6 نصائح للحفاظ على صحتك فى الموجة الحارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج كل منا للحفاظ على صحته وترطيب جسمه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وموجة الطقس الحار فى مصر، للوقاية من ضربات الشمس أو الإجهاد الحرارى وبشكل خاص كبار السن والأطفال، فى هذا الفيديو نقدم نصائح صحية للتعامل مع الموجة الحارة والوقاية من ضربة الشمس أو إجهاد الحرارة بحسب موقع aplaceformom. Advertisements

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