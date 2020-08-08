شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن دوالى الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوالى هى أوردة كبيرة ومتورمة تظهر غالبًا على الساقين والقدمين، تحدث عندما لا تعمل الصمامات في الأوردة بشكل صحيح، لذلك لا يتدفق الدم بشكل فعال، وهى من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن دوالى الساقين وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

ج: تحتوى الأوردة على صمامات باتجاه واحد حتى يتمكن الدم من التحرك في اتجاه واحد فقط، إذا أصبحت جدران الوريد ممتدة وأقل مرونة، فقد تصبح الصمامات أضعف، يمكن للصمام الضعيف أن يسمح للدم بالتسرب إلى الخلف ويتدفق في النهاية فى الاتجاه المعاكس عندما يحدث هذا، يمكن أن يتراكم الدم في الوريد ، ثم يصبح متضخمًا ومتورمًا.

1: تبدو الأوردة ملتوية ومتورمة ومنتفخة.

2: الأوردة زرقاء أو أرجوانية داكنة.

3: آلام الساقين.

4: تبدو الأرجل ثقيلة ، خاصة بعد التمرين أو في الليل.

5: قد تؤدي إصابة طفيفة في المنطقة المصابة إلى نزيف أطول من المعتاد.

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6: تصلب الجلد الدهني يمكن أن تصبح الدهون تحت الجلد فوق الكاحل مباشرة صلبة، مما يؤدى إلى تقلص الجلد.

7: كاحلين متورمين.

8: توسع الشعريات في الساق المصابة (عروق العنكبوت).

9: قد يكون هناك تلون جلدي لامع بالقرب من الدوالي ، وعادة ما يكون لونها بني أو أزرق.

ج: فقد يلزم العلاج لتقليل الألم أو الانزعاج، ومعالجة المضاعفات، مثل تقرحات الساق، وتغير لون الجلد، أو التورم، قد يرغب بعض المرضى أيضًا في العلاج لأسباب تجميلية - فهم يريدون التخلص من الدوالي "القبيحة".

1: جراحة، إذا كانت الدوالي كبيرة، فقد تحتاج إلى إزالتها جراحيًا يتم ذلك عادة تحت تأثير التخدير العام.

2: يتم حقن مادة كيميائية في الدوالي الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والتي تندبها وتغلقها بعد بضعة أسابيع، يجب أن تتلاشى قد يلزم حقن الوريد أكثر من مرة.

3: الترددات اللاسلكية، يتم إجراء شق صغير فوق أو تحت الركبة، وبمساعدة مسح بالموجات فوق الصوتية، يتم ربط أنبوب ضيق (قسطرة) في الوريد.

4: العلاج بالليزر داخل الوريد، يتم إدخال قسطرة في وريد المريض. يتم تمرير ليزر صغير عبر القسطرة ووضعه في الجزء العلوي من الوريد الهدف ؛ يوفر رشقات طاقة قصيرة تسخن الوريد، وتغلقه.