شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إجراء احترازيا للحوامل يجب الالتزام بها للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النساء الحوامل قد يكونون في خطر متزايد للإصابة بمرض حاد من عدوى فيروس كورونا مقارنة بالنساء غير الحوامل، ويمكن أن تزيد العدوى بـ COVID-19 أثناء الحمل أيضًا من خطر حدوث نتائج سلبية مثل الولادة المبكرة وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature Communications، وتحتاج النساء الحوامل إلى توخى مزيد من الحذر لأن كفاءة جهاز المناعة تنخفض أثناء الحمل، مما يعرض النساء الحوامل لخطر أعلى للإصابة بالعديد من الأمراض المعدية، بما في ذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام أو أمراض الجهاز التنفسي.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NEWS هناك 15 إجراء احترازيا يجب أن تلتزم بها الحوامل للوقاية من عدوى كورونا وهى:

1- تجنبى الخروج إلا إذا كان ذلك ضروريًا جدًا في حالة احتمال خروجك لبعض الوقت، احملى زجاجة المياه والوجبات الخفيفة الخاصة بك.

2- تأكدى من ارتداء قناع وتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه لا تلمسى عينيك أو أنفك أو فمك بدون تنظيف يديك، وغطِ فمك أثناء السعال والعطس تأكدى من عدم اتصالك بأفراد مرضى.

3- تجنبى استخدام وسائل النقل العام من الأفضل استخدام مركباتك الخاصة.

4- على الرغم من وجود عدد قليل من الاسترخاء الآن يجب تجنب المصافحة والعناق.

5- استخدمى معقمًا لليدين يعتمد على الكحول إذا لمست شخصًا أو شيء مثل القضبان الجانبية وأزرار الرفع ومكاتب العمل والأعمدة وهاتف الجوال الآخر.

6- تجنبى استخدام الحمامات العامة في حالة خروجك من المنزل.

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7- اتبعى المسافة الاجتماعية في المصاعد، إذا تم استخدام السلالم استخدم المطهر فورًا بعد لمس القضبان الجانبية.

8- احرصى دائمًا على البقاء في مكان جيد التهوية مع تدوير هواء جيد تأكد من إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة.

9- قومى ببناء نظام مناعة قوي من خلال تضمين الفواكه والخضراوات الطازجة في نظامك الغذائي تجنبى الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والدهنية.

10- لا تبقى لفترة طويلة بمجرد عودتك إلى المنزل، اغسلى يديك وغيرى ملابسك إلى ملابس جديدة.

11- تجنبى استدعاء الزوار في المنزل إذا كان لا مفر منه، اتبعى نظافة اليدين الصارمة لا تلمسى أي أشياء تم إحضارها من الخارج قبل تنظيفها تمامًا.

12- اطلبى الرعاية الطبية إذا كنت معرضة للخطر ولديك حمى أو سعال أو صعوبة في التنفس.

13- اسألى الطبيب عن خطة الولادة الآمنة المعمول بها لتقليل القلق والتأكد من وصولهم إلى المكان في الوقت المحدد.

14- يجب على الأمهات ارتداء قناع عند إطعام طفلهن غسل اليدين قبل وبعد لمس الطفل وتنظيف الأسطح وتطهيرها بشكل روتيني استمر في الإمساك بالمولود وأداء العناية من الجلد إلى الجلد.

15- افعل الأشياء التى تجعلك سعيدًا وتريح عقلك.