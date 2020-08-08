شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية لمساعدة طفلك على النمو الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمو الطفل من أهم الأمور التى يجب أن يهتم بها الأبوان وذلك لمساعدة طفلهما على النمو الصحى دون التعرض لأمراض والمشاكل المتعددة، لذلك يجب أن يكون لديهم وعى بأنواع الأطعمة المهمة لصحة ونمو الطفل وتعزيز الجهاز العصبى والحفاظ على وزنهم.

وحسب ما ذكره موقع familydoctor فإن أهم النصائح المهمة لتغذية الطفل هى:

1: ابدأ بوجبة الإفطار

تناول وجبة فطور متوازنة مع البروتين طريقة رائعة ليبدأ طفلك يومه، يمكن للبروتين أن يساعدهم على البقاء ممتلئًا لفترة أطول حتى أنه يمكن أن يساعد المراهقين على إنقاص الوزن.

ومن أهم الأطعمة المناسبة لوجبة الفطور"شطيرة بيض على خبز قمح كامل، زبدة الفول السوداني على خبز محمص من الحبوب الكاملة، بيض مسلوق وخبز محمص وتفاحة.

2: اجعل أوقات الوجبات أولوية

يعد الجلوس على المائدة كعائلة جزءًا مهمًا من تكوين عادات غذائية صحية. لكن الأمر أكثر من مجرد تناول الطعام معًا. تعتبر أوقات الوجبات أيضًا فرصة لـ:

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توفير الراحة لأطفالك، حيث يزدهر الأطفال بالروتين. إن معرفة أنهم يتناولون العشاء أو الوجبات الأخرى مع أسرهم بانتظام يساعدهم على الشعور بالأمان.

مراقبة عاداتهم الغذائية، حيث يقضى الأطفال الأكبر سنًا والمراهقون وقتًا أطول فى تناول الطعام فى المدرسة أو فى منازل الأصدقاء. استخدم هذا الوقت لمشاهدة ماذا وكيف يأكلون.

لكى تكون قدوة لطفلك، إذا قمت بتحضير وتناول الأطعمة الصحية بنفسك، فسوف يأكل طفلك طعامًا صحيًا.

3: تجنب الوسواس في عد السعرات الحرارية

لا تتحدث بشكل سلبي عن نفسك وعن السعرات الحرارية، يمكن لطفلك أن يتبنى نفس الموقف. قد يؤدي ذلك إلى تطوير مشاكل في صورة الجسم أو ارتباطات سلبية بالطعام.

4: أشرك الأطفال

اطلب من أطفالك مساعدتك في التسوق لشراء البقالة واختيار الأطعمة لتناولها، علمهم كيفية قراءة ملصق الطعام حتى يعرفوا التغذية في الأطعمة التي يختارونها.

طريقة أخرى ممتعة لإشراك طفلك هي زراعة حديقة إن زراعة بعض الفواكه والخضروات والأعشاب المفضلة لديك يمكن أن تعلم الأطفال دروسًا قيمة.