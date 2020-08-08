شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار نقص فيتامين ب 12 فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين ب 12 هو عنصر غذائى رئيسى يحتاجه الجسم ليعمل بشكل طبيعى ويحافظ على الصحة، ويعتبر فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك للحفاظ على صحتك وقلبك، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، يوجد هذا الفيتامين بشكل طبيعي في مجموعة واسعة من الأطعمة الحيوانية، ولكن هناك اضرار تحدث بالجسم عند نقص فيتامين ب 12 في الجسم وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS.

كما هو الحال مع فيتامينات ب المعقدة الأخرى، فإن الكوبالامين أو فيتامين ب 12 قابل للذوبان في الماء وله عدة أدوار مهمة في ضمان صحتك ورفاهيتك يساعد هذا العنصر الغذائي الأساسي في جعل خلايا الدم الحمراء والحمض النووي مهمًا للحفاظ على صحة جهازك المناعي والجهاز العصبي في حين أن جسمك لا يستطيع إنتاج فيتامين ب 12 فإن نقص هذه المغذيات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جسدية ونفسية مختلفة.

الفوائد الصحية لفيتامين ب 12

يقوم فيتامين ب 12 بالكثير من الأشياء الجيدة لصحتك العامة بعض فوائد الحصول على ما يكفي من الكوبالامين هي:

يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ، ويمنع نوعًا من فقر الدم يسمى فقر الدم الضخم الأرومات الذي يجعل الناس متعبين وضعفاء، يحافظ على صحة المخ والأعصاب، يقوي جهاز المناعة لديك، قد يحسن صحة قلبك عن طريق خفض الهموسيستين، وهو نوع من الأحماض الأمينية ترتبط المستويات المرتفعة من الهموسيستين في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد على تصنيع مادة كيميائية تعزز الحالة المزاجية، السيروتونين، وبالتالى تقليل مخاطر الاكتئاب، قد يمنع أيضًا تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

إنها تلعب دورًا مهمًا في الحمل الصحي وتقليل مخاطر العيوب الخلقية الرئيسية، يدعم صحة العظام، يمنحك دفعة من الطاقة، يعزز صحة الشعر والجلد والأظافر.

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أضرار نقص فيتامين ب12

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 عددًا من الأعراض والمشكلات الصحية مثل:

ضعف وتعب، إمساك، فقدان الوزن، قلة الشهية، جلد شاحب، معدل ضربات القلب السريع، ضيق في التنفس، فقر الدم الضخم الأرومات، مشاكل الأعصاب وخز وتنميل في اليدين والقدمين، التهاب اللسان وتقرحات الفم، رؤية مشوشة أو مضطربة، الالتباس، الاكتئاب وتغيرات المزاج.

المعرضون لخطر نقص فيتامين ب 12

يمكن لمعظم الناس منع نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية ومع ذلك، فإن بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 يشمل هؤلاء كبار السن ، أولئك الذين يتناولون عقار ميتفورمين لمرض السكري ، والأفراد الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن أو جراحات المعدة الأخرى ، والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ، وما إلى ذلك بعض الأدوية والحالات الطبية مثل مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية يمكن أن تسبب أيضًا من المرجح أن يعاني الشخص من نقص فيتامين ب 12.

الأطعمة التي توفر فيتامين ب 12

يمكن الحصول على فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية ، تشمل المصادر الغذائية الحيوانية التي تحتوي على فيتامين ب 12 البيض والدواجن والأسماك وكبد البقر والحليب ومنتجات الألبان الأخرى، بعض المواد الغذائية المدعمة بفيتامين ب 12 هي حبوب الإفطار والخميرة الغذائية وما إلى ذلك.