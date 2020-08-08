شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الذبحة الصدرية وأنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذبحة الصدرية من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها البعض وقد تهدد الحياة بالخطر وهى عبارة عن ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم فى الصدر، وعلى الرغم من أن الذبحة الصدرية شائعة نسبيًا، إلا أنه لا يزال من الصعب التمييز بينها وبين أنواع آلام الصدر الأخرى، مثل عدم الراحة الناتج عن عسر الهضم، إذا كنت تعاى من ألم فى الصدر غير مبرر، فاطلب العناية الطبية على الفور.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية هى:

اعراض الذبحة الصدرية

تشمل أعراض الذبحة الصدرية ألمًا وانزعاجًا في الصدر ، ويمكن وصفه بأنه ضغط أو حرقة أو امتلاء، وقد تشعر أيضًا بألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها مع الذبحة الصدرية ما يلي:

دوخة

إعياء

غثيان

ضيق في التنفس

التعرق

يجب أن يتم تقييم هذه الأعراض على الفور من قبل الطبيب الذي يمكنه تحديد ما إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية المستقرة أو الذبحة الصدرية غير المستقرة، والتى يمكن أن تكون مقدمة لنوبة قلبية.

الذبحة الصدرية المستقرة هي الشكل الأكثر شيوعًا للذبحة الصدرية، يحدث هذا عادة عندما تجهد نفسك وتختفي مع الراحة على سبيل المثال ، قد يكون الألم الذي يحدث عند المشي صعودًا أو في الطقس البارد هو الذبحة الصدرية.

خصائص الذبحة الصدرية المستقرة

1:يتطور عندما يعمل قلبك بجهد أكبر، مثل عند ممارسة الرياضة أو صعود السلالم.

2:يمكن توقعه عادةً ويكون الألم مشابهًا لأنواع ألم الصدر السابقة التي عانيت منها.

3:تدوم لفترة قصيرة ، ربما خمس دقائق أو أقل.

4:يختفي عاجلاً إذا استرخيت أو استخدمت دواء الذبحة الصدرية.

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يمكن أن تختلف شدة الذبحة الصدرية ومدتها ونوعها. قد تشير الأعراض الجديدة أو المختلفة إلى شكل أكثر خطورة من الذبحة الصدرية (الذبحة الصدرية غير المستقرة) أو النوبة القلبية.

خصائص الذبحة الصدرية غير المستقرة (حالة طبية طارئة)

1:يحدث حتى في حالة الراحة.

2:هو تغيير في النمط المعتاد للذبحة الصدرية.

3:عادة ما تكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول من الذبحة الصدرية المستقرة ، ربما 30 دقيقة أو أكثر

4:قد لا تختفي مع الراحة أو استخدام أدوية الذبحة الصدرية.

5:قد يشير إلى نوبة قلبية.

هناك نوع آخر من الذبحة الصدرية يسمى الذبحة الصدرية المتغيرة أو ذبحة برنزميتال، هذا النوع من الذبحة الصدرية نادر. إنه ناتج عن تشنج في شرايين قلبك يقلل مؤقتًا من تدفق الدم.

خصائص الذبحة الصدرية المختلفة (ذبحة برنزميتال)

1:يحدث هذا عادة أثناء الراحة.

2:غالبا ما تكون شديدة.

3:يمكن تخفيفه بأدوية الذبحة الصدرية.

الذبحة الصدرية عند النساء

يمكن أن تختلف أعراض الذبحة الصدرية عند النساء عن أعراض الذبحة الصدرية التي تحدث عند الرجال، قد تؤدي هذه الاختلافات إلى تأخير البحث عن العلاج، على سبيل المثال ، يعد ألم الصدر من الأعراض الشائعة لدى النساء المصابات بالذبحة الصدرية ، ولكنه قد لا يكون العرض الوحيد أو أكثر الأعراض شيوعًا لدى النساء. قد تعاني النساء أيضًا من أعراض مثل:

1:غثيان.

2:ضيق في التنفس.

3:وجع بطن.

4:عدم الراحة في الرقبة أو الفك أو الظهر.

5:طعنات ألم بدلاً من ضغط الصدر.