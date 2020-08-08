شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عنصر الحديد فى جسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص الحديد من المشاكل الشهيرة التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على صحة الجسم، فعنصر الحديد له فوائد عديدة على الصحة ويحد من خطر الإصابة بفقر الدم، لذلك ينصح دائما بتناول مكملات الحديد حال الإصابة بالانيميا.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد مكملات الحديد على الصحة هى:

1:يعمل على تعزيز إنتاج الهيموجلوبين ويساعد على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

2:يعتبر مكمل الحديد من العناصر الهامة لصحة العضلات والمفاصل .

4:تحسين وظيفة الدماغ وذلك نتيجة لتدفق الدم السليم إليها ووصول الأكسجين.

5: يساعد الحديد على تنظيم درجة حرارة الجسم واستقراره وتحسين وظيفة التمثيل الغذائى.

6: تناول الاطعمة التى تحتوى على الحديد يحد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة.

Advertisements

7:عنصر الحديد يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والحد من خطر الاصابة بالفيروسات والأمراض.

ومن الأطعمة التى تحتوى على الحديد

أطعمة تحتوى على الحديد

1:الكبدة، تحتوى على نسبة عالية من عنصر الحديد وبعض العناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

2:صفار البيض، يحتوى على نسبة عالية من الحديد وبعض الفيتامينات التى تعمل على تقوية الجسم والعضلات وحمايته من الأمراض.

3:البقوليات، غنية بالحديد والعناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض ومنها" الحمص، الفول، الفول الصويا".

4:السبانخ، من الخضروات الشهيرة التى تحتوى على كمية عالية من الحديد والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم.