شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول العسل مفيد لمرضى السكري؟.. طبيب يحسم الجدل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حسم طبيب الباطنية والجهاز الهضمي عبد الله الذيابي، الجدل بشأن علاقة تناول العسل وارتفاع نسبة السكر بالدم. وقال في مقطع فيديو على موقع “تويتر” أن جميع أنواع العسل ترفع مستويات السكر في الدم لكونه المكون الرئيسي لها، لذا يفضل تقليل تناوله لمرضى داء السكري أو الامتناع عنه تماماً.

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