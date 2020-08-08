شكرا لقرائتكم خبر عن الحالة المزاجية للأطفال الدافع وراء قضاء الوقت أمام التليفزيون.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية لباحثين بجامعة إيست أنجليا وبيركبيك البريطانية أن الحالة المزاجية للأطفال هى الدافع وراء الوقت الذى يقضونه أمام التليفزيون، حيث يمكن أن تتنبأ استجابات الدماغ للأطفال الرضّع في عمر عشرة أشهر بما إذا كان الطفل سيستمتع بمشاهدة البرامج التليفزيونية السريعة الوتيرة بعد ذلك بستة أشهر.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية تظهر النتائج الجديدة أن استجابات الدماغ للأطفال في عمر 10 أشهر يمكن أن تتوقع ما إذا كانوا سيستمتعون بمشاهدة البرامج التليفزيونية سريعة الخطى بعد ستة أشهر، وأكد فريق البحث أن النتائج مهمة للمناقشة الجارية حول التعرض المبكر للتليفزيون.

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وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة تيودورا جليجا، من كلية علم النفس في جامعة إيست أنجليا: "البيئة الحسية المحيطة بالرضع والأطفال الصغار معقدة حقًا وتشوش، لكن القدرة على الانتباه إلى شيء ما هي واحدة من أولى مراحل نمو الأطفال وحتى قبل أن يتمكنوا من طرح الأسئلة، يختلف الأطفال اختلافًا كبيرًا في كيفية دفعهم لاستكشاف محيطهم والتفاعل مع مشاهد أو أصوات جديدة".

وأضافت: "أردنا معرفة لماذا يبدو الأطفال مختلفين تمامًا في الطريقة التي يبحثون بها عن التحفيز الحسي البصري الجديد مثل الانجذاب إلى الأشياء اللامعة أو الألوان الزاهية أو الصور المتحركة على التليفزيون".

وكانت هناك نظريات مختلفة لشرح هذه الاختلافات، حيث اقترح البعض أن الأطفال الأقل حساسية سوف يسعون إلى تحفيز أقل، بينما اقترح البعض الآخر أن بعض الرضع ببساطة أسرع في معالجة المعلومات، وهى قدرة قد تدفعهم إلى البحث عن تحفيز جديد بشكل متكرر أكثر.

فى هذه الدراسة نقدم الدعم لنظرية ثالثة من خلال إظهار أن تفضيل الحداثة يجعل بعض الأطفال يبحثون عن تحفيز أكثر تنوعًا. باستخدام طريقة تصوير الدماغ المعروفة باسم تخطيط كهربية الدماغ (EEG) ، درس فريق البحث نشاط الدماغ في 48 طفلًا بعمر 10 أشهر أثناء مشاهدة مقطع مدته 40 ثانية لقد درسوا كيف استجابت موجات دماغ الأطفال للانقطاعات العشوائية للفيلم.