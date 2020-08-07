شكرا لقرائتكم خبر عن الأشخاص المعرضون للدوار عند الوقوف الأكثر إصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشعرون بالدوار أو الدوخة عند الوقوف قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف بعد سنوات، ونُشرت الدراسة فى مجلةNeurology ، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب.

وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS تحدث هذه الحالة، التى تسمى انخفاض ضغط الدم الانتصابى، عندما يعانى الأشخاص من انخفاض مفاجئ فى ضغط الدم عند الوقوف.

ووجدت الدراسة الارتباط بالخرف فقط في الأشخاص الذين يعانون من انخفاض فى ضغط الدم الانقباضى، وليس لدى الأشخاص الذين يعانون فقط من انخفاض ضغط الدم الانبساطى أو ضغط الدم بشكل عام.

"الانقباضي" هو الرقم الأول أو الأعلى في قراءة ضغط الدم وتم تعريف انخفاض ضغط الدم الانقباضي الانتصابي بأنه انخفاض لا يقل عن 15 مم زئبق بعد الوقوف من وضعية الجلوس.

وقالت مؤلفة الدراسة لور روش الحاصلة على دكتوراة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "يجب مراقبة ضغط دم الناس عندما ينتقلون من الجلوس إلى الوقوف". "من الممكن أن يكون التحكم في انخفاض ضغط الدم وسيلة واعدة للمساعدة في الحفاظ على مهارات التفكير والذاكرة لدى الناس مع تقدمهم في العمر."

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تضمنت الدراسة 2131 شخصًا ، كان متوسط ​​أعمارهم 73 عامًا ولم يكن لديهم الخرف عند التسجيل. تم أخذ قراءات ضغط الدم لديهم في بداية الدراسة ثم بعد ذلك بسنة وثلاث وخمس سنوات. ما مجموعه 15 % يعانون من انخفاض ضغط الدم الانتصابي ، و 9 % لديهم انخفاض ضغط الدم الانقباضي الانتصابي و 6 في المائة لديهم انخفاض ضغط الدم الانبساطي الانتصابي.

وكان الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانقباضي الانتصابي أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 40% تقريبًا من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة. خمسون من أصل 192 يعانون من انخفاض ضغط الدم الانقباضي الانتصابي ، أو 26%، أصيبوا بالخرف ، مقارنة بـ 412 من 1939 شخصًا بدونه ، أو 21 %.

عندما قام الباحثون بتعديل العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مخاطر الخرف ، مثل السكري والتدخين وتعاطي الكحول ، كان أولئك الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانقباضي الانتصابي أكثر عرضة بنسبة 37 في المائة للإصابة بالخرف.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين تغيرت قراءات ضغط الدم الانقباضي عند الجلوس للوقوف أكثر من زيارة إلى أخرى كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بعد سنوات من الأشخاص الذين كانت قراءاتهم أكثر استقرارًا.

وعندما قام الباحثون بتعديل العوامل الأخرى التي تؤثر على خطر الإصابة بالخرف ، كان أولئك الذين في أعلى مجموعة أكثر عرضة بنسبة 35٪ للإصابة بالخرف من أولئك في المجموعة الأدنى.

وأشار روش إلى أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تظهر السبب والنتيجة يظهر فقط ارتباطًا بين قراءات ضغط الدم وتطور الخرف. من القيود الأخرى للدراسة أن تشخيص الخرف تم دون تمييز بين مرض الزهايمر والخرف الوعائي.