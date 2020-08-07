شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لأمراض اللثة أن تجعل فيروس كورونا أكثر خطرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء وجود صلة بين عدوى فيروس كورونا وأمراض اللثة في بحث جديد، فمن المعروف أن أمراض اللثة مرتبطة بأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة، وكلاهما يعرض الأشخاص أيضًا لخطر الإصابة بأمراض شديدة أو الوفاة من COVID-19.

وحسب الديلى ميل البريطانية على الرغم من أن IL-6 متورط فى العديد من الأمراض، إلا أن الدراسات السابقة أظهرت أن التنظيف العميق وعلاجات أمراض اللثة يمكن أن تقلل من مستويات البروتين المسبب للالتهابات، كما يقول الباحثون.

وتزعم دراسة جديدة أن بروتينات IL-6 الالتهابية تغمر موقع أمراض اللثة، لكنها يمكن أن تدخل مجرى الدم وتنتقل إلى الرئتين، مما يزيد الالتهاب هناك أيضا، وبالتالى يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا الذى يهدد الحياة.

وبالنسبة لورقتهم التي ستنشر قريبًا في مجلة جمعية طب الأسنان في كاليفورنيا، استعرض الباحثون العمل السابق على أمراض اللثة ، و IL-6 وأمراض أخرى مختلفة، بما فى ذلك فيروس كورونا، جاء الاكتشاف الأكثر أهمية من ورقة بحثية ألمانية نُشرت في أبريل.

ووجدت أن مرضى COVID-19 الذين لديهم مستويات عالية من IL-6 (أكثر من 80 بيكوجرام لكل مليلتر) كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية التي تهدد الحياة المرتبطة بالعدوى ويحتاجون إلى دخول المستشفى.

Advertisements

ويعتقد الدكتور شيرفين مالوييم، جراح الأسنان في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أن العديد من المرضى الذين يعانون من هذه المستويات العالية من IL-6 كانوا يعانون بالفعل من أمراض اللثة عندما أصيبوا بفيروس كورونا، تحدث أمراض اللثة بسبب البكتيريا التي تستقر في اللثة.

وفي محاولة لمحاربة الغزاة، يعمل الجسم على زيادة إنتاج الخلايا المناعية المختلفة، بما في ذلك IL-6، لكن أولئك المعرضين وراثيًا لامتلاك مستويات أعلى من البروتين هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة المزمنة.

ويقول الدكتور مالوييم إن بروتين IL-6 الذي يتم إرساله إلى اللثة لمحاربة البكتيريا هناك يمكن أن ينتقل - عن طريق مجرى الدم أو حتى الاستنشاق - إلى الرئتين، مما يؤدى إلى حدوث التهاب أساسي أعلى فيها.

ويُعتقد أن هذه العملية هي أحد العوامل الكامنة وراء الارتباط بين مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأمراض اللثة. لكن الدكتور مالوييم يقول إنه قد يكون له دور في مرضى فيروس كورونا أيضًا، مما يزيد من الالتهاب في الجهاز التنفسى قبل أن يصابوا بفيروس SARS-CoV-2، لذا فإن المرضين يعملان مثل لكمة التهابية واحدة أو اثنتين.

مستويات IL-K مرتفعة أيضًا لدى الأشخاص المصابين بالسمنة أو السكري أو كبار السن أو المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، جميع الفئات التي تعتبر معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

لم تبحث دراسة الدكتور مالوييم بشكل مباشر في آثار أمراض اللثة أو علاجها على معدلات الإصابة بفيروس كورونا أو الوفاة ، لكنه يقول إن معالجة مشكلة اللثة يمكن أن تقلل من المخاطر مع ذلك.

وقال: "نحن نعلم أنه بمجرد القيام بالتنظيف العميق ، سيقلل المرضى من مستويات IL-6 لديهم بنحو خمسة بيكوغرامات لكل مليلتر".