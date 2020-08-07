شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب طبيعي يُفقدك من 10 لـ12 كيلوجرامًا في شهر واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أكدت الأبحاث والتجارب العلمية، أن تناول عصير الكيوي والأناناس يومياً ولمدة خمسة عشر يوماً، مع ضرورة الالتزام بالتمارين الرياضية والنظام الغذائي المتوازن، والذي لا تزيد سعراته الحرارية اليومية عن ألف سعرة حرارية، يُساعد على خسارة حوالي عشرة كيلوجرامات من الوزن، خلال شهر واحد فقط.

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وبحسب، وكالة سبوتنك، فقد أكدت الدراسات أن المشروب يساعد على ​إنقاص الوزن​ بمعدل يتراوح من عشرة إلى اثني عشر كيلوغراماً في الشهر، إذا ما استُبدل بوجبة العشاء على مدار شهر كامل، مع ممارسة ​الرياضة​ الهوائية كالمشي، أو السباحة، أو ركوب الدراجة الهوائية، وغيرها.

ويحتوي مشروب الأناناس والكيوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تُقدّر قيمتها ما بين 15-20% من الاحتياج اليومي للجسم، والتي بدورها تزيد من الشّعور بالشّبع لفتراتٍ طويلة، مما يُقلّص عدد الوجبات المتناوَلة يومياً. كما يُوفّر الطاقة اللازمة للقيام بالتمارين الرياضية، أو ممارسة الأعمال اليومية، وهذا بفضل محتواه من الكربوهيدرات النافعة، التي تُقلل من الشعور بالتعب والخمول. ويُحسّن صحة ​القلب​ و​الشرايين​؛ وذلك من خلال قدرته على تقليل نسبة الكولسترول في الدم.

كما يحتوي المشروب على نسبةٍ عاليةٍ من ​البوتاسيوم​ الذي يُعتبر عنصراً أساسياً في تخفيض مُستوى ضغط الدم، والذي يرتبط عادة بزيادة الوزن. ويحسّن عملية الهضم، ويَزيد من معدل امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، مما يزيد من معدل الهضم، وزيادة التّمثيل الغذائي الذي يُساعد بدوره في الريجيم وتخسيس الجسم. ويزيد مناعة الجسم، وذلك لما يحتويه من المركَبات التي تزيد مناعة الجسم، كفيتامين ج، و​مضادات الأكسدة​ التي تزيد من معدلات الحرق في الجسم.