أطباء يحذرون: الحشيش يسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأطباء من أن القنب "الحشيش" مضر بالقلب وقد يؤدى إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية، حيث وصت جمعية القلب الأمريكية (AHA) ، التى راجعت الأدلة المتاحة بتجنب الحشيش لحماية القلب.

وقالت جمعية القلب الأمريكية، فى بيان علمي، إن تدخين الحشيش له نفس أضرار التبغ المعروف بأنه سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وحسب الديلى ميل أظهرت الأبحاث أن تدخين الحشيش مرتبط بعدد كبير من مشاكل القلب الضارة، وأظهرت الدراسات أن المواد الكيميائية الموجودة داخل الدواء يمكن أن تسبب اضطرابات في نظم القلب في غضون ساعة من التدخين.

ويمكن للسموم أن تغير ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتحفز الالتهاب، وكلها أسباب أساسية لأمراض القلب والسكتات الدماغية، وتم تطبيق تحذير AHA على الأشخاص الذين يستخدمون الدواء لأغراض ترفيهية، وكذلك ولأغراض طبية.

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وقال مؤلف الدراسة البروفيسور روبرت بيج، من جامعة كولورادو، إن المراجعة وجدت أن القنب لديه القدرة على التدخل في الأدوية الموصوفة، وأضاف أن الدراسات أشارت أيضًا إلى أنه قد يؤدي إلى أمراض أو أحداث في القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وحذر البروفيسور بيج أيضًا من أن المواقف تجاه القنب قد تغيرت بسرعة، حيث قامت الولايات الأمريكية والدول الأمريكية بإضفاء الشرعية عليها للاستخدام الطبي أو الترفيهي.

وأضاف: "يحتاج اختصاصيو الرعاية الصحية إلى فهم أكبر للآثار الصحية للقنب"، وقام البروفيسور بيج وزملاؤه من جمعية القلب الأمريكية بفحص الأبحاث الحالية حول العلاقة بين القنب والقلب.

وقالت الدكتورة روز ماري روبرتسون، نائبة رئيس قسم العلوم والمسئول الطبي في جمعية القلب الأمريكية: "توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم التدخين بسبب الضرر المحتمل للقلب والرئتين والأوعية الدموية".

وقال البيان إن الفهم الكامل لكيفية تأثير استخدام الحشيش على القلب والأوعية الدموية محدود بسبب نقص البحوث الكافية.