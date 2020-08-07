شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصادر للسكر مخفية فى طعامك تؤدى لزيادة الوزن.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الكثير من طعامنا على الكربوهيدرات التى قد تحتوى أو لا تحتوى على السكر، ومع ذلك، فإن السكر المضاف هو الجانى الواضح عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن، وهناك 5 مصادر للسكر فى نظامك الغذائى تمر دون أن يلاحظها أحد وتؤدى إلى زيادة الوزن وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS.

وفى هذا الانفوجراف ، نتعرف معا، على 5 مصادر للسكر مخفية فى طعامك تؤدى لزيادة الوزن.

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