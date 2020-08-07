شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يحددون 5 جزيئات من الدم مرتبطة بنتائج كورونا الخطيرة على المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد العلماء خمسة مؤشرات طبية فى دم مرضى فيروس كورونا ترتبط باحتمالات أعلى للوفاة بسبب المرض، وهى نتائج يمكن أن تساعد الأطباء على التنبؤ بشكل أفضل بالنتائج السريرية للمصابين بالفيروس التاجي الجديد.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS قيمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Future Medicine ، 299 مريضًا تم تشخيصهم بـ فيروس كورونا تم إدخالهم إلى مستشفى جامعة جورج واشنطن (GW) وكشفت أن 200 من المرضى لديهم جميع جزيئات العلامات الحيوية الخمسة قيد التقييم - IL-6 و D-dimer و CRP و LDH و ferritin.

ووفقًا للباحثين ارتبطت المستويات المرتفعة من هذه المؤشرات الحيوية بالالتهاب واضطراب النزيف، مما يُظهر زيادة مستقلة لخطر القبول في وحدة العناية المركزة (ICU) ، ودعم التنفس الصناعي، والوفاة.

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وقال العلماء إن أعلى احتمالات الوفاة حدثت عندما كانت مستويات جزيء LDH أكبر من 1200 وحدة لكل لتر، وكان مستوى D-dimer أكبر من ثلاثة ميكروجرام لكل مليلتر.

وخلص العلماء في الدراسة إلى أن "العلامات المختبرية للالتهاب وتجلط الدم يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد المرضى المعرضين لخطر التدهور السريري الشديد في كوفيد 19.

وأضاف شانت أيانيان، المؤلف الأول للدراسة من جامعة كاليفورنيا: "نأمل أن تساعد هذه المؤشرات الحيوية الأطباء في تحديد مدى الحاجة إلى علاج المرضى بقوة، وما إذا كان يجب إخراج المريض من المستشفى، وكيفية مراقبة المرضى الذين يعودون إلى المنزل ، من بين القرارات السريرية الأخرى".

وأكد العلماء أن الأطباء يحددون مخاطر تدهور COVID-19 والموت بناءً على العمر وبعض الحالات الطبية الأساسية ، مثل ضعف الجهاز المناعي والسمنة وأمراض القلب.

وقالوا إن إجراء فحص دم بسيط للمرضى المقبولين في وحدة العناية المركزة ، وكذلك اتخاذ قرارات بناءً على المؤشرات الحيوية الموجودة ، قد يساعد أيضًا في اتخاذ القرار السريري في نقطة الرعاية.