شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هندية: علاج كورونا ببلازما المتعافين ليس له فائدة فى تقليل أعداد الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل بحثى لمعهد الهند للطب ان العلاج بالبلازما في فترة النقاهة لم يظهر أي فائدة في تقليل مخاطر الوفيات بين مرضى فيروس كورونا وفقا لتحليل مؤقت لتجربة عشوائية محكومة أجريت في معهد الهند للطب هنا لتقييم فعالية هذا النمط من العلاج.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS يشمل العلاج أخذ أجسام مضادة من دم شخص تعافى من فيروس كورونا ونقلها إلى مريض نشط مصاب بفيروس كورونا للمساعدة في تنشيط جهاز المناعة لمحاربة العدوى.

وقال الدكتور رانديب غوليريا ، مدير معهد الهند للطب إنه لا توجد فائدة واضحة للوفيات من العلاج بالبلازما أثناء فترة النقاهة خلال تجربة أجريت على 30 مريضًا من فيروس كورونا .

خلال التجربة ، تلقت مجموعة واحدة من المرضى علاجًا بالبلازما في فترة النقاهة مع العلاج الداعم القياسي بينما تلقت المجموعة الأخرى العلاج القياسي فقط وقال إن عدد الوفيات المسجلة في كلتا المجموعتين كان متساويا ولم يكن هناك تحسن سريري كبير في حالة المرضى.

وقال الدكتور جوليريا: "ومع ذلك ، هذا مجرد تحليل مؤقت ونحن بحاجة إلى إجراء تقييم أكثر تفصيلاً لمعرفة ما إذا كانت أي مجموعة فرعية قد تستفيد من العلاج بالبلازما".

وأكد أيضًا أنه يجب اختبار البلازما للتأكد من سلامتها ويجب أن تحتوي على جسم مضاد كافٍ ليكون مفيدًا لمرضى فيروس كورونا .

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وأضاف الدكتور مونيش سونيا أستاذ في معهد الهند للطب أن البلازما آمنة. فيما يتعلق بفعاليتها ، ليس لدينا إشارة خضراء حتى الآن. لذلك يجب أن يكون الاستخدام السريري حكيماً للغاية وضمن نطاق الإرشادات الوطنية" ،

قال الدكتور سونيجا إن العلاج بالبلازما النقاهة قد تم إدراجه كعلاج تجريبي للاستخدام خارج التسمية في المرضى المصابين بفيروس كورونا لأنه حتى الآن لا يوجد دليل قاطع على فعاليته.

يمكن استخدامه بشكل خاص في المرحلة المتوسطة المبكرة من المرض وقال إنه قد تكون هناك مجموعة فرعية من المرضى الذين يتمتعون بخصائص معينة قد يستفيدون من البلازما

توضح النتائج أنه لا ينبغي لأقارب المرضى الإصرار على العلاج بالبلازما إلا إذا رأى الطبيب المعالج أن المريض مناسب له وحيث يعتقد أن طريقة العلاج ستكون مفيدة

وأُدرج استخدام بلازما النقاهة خارج التسمية في علاج مرضى فيروس كورونا في المرحلة المتوسطة من المرض ضمن "العلاجات التجريبية".

يجب مراقبة المتلقي عن كثب لعدة ساعات بعد نقل الدم بحثًا عن أي أحداث سلبية ويجب تجنب استخدامه في المرضى الذين يعانون من نقص الجلوبولين المناعي أ أو حساسية الجلوبولين المناعي.