شكرا لقرائتكم خبر عن الإكثار من تناول الأرز يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد العلماء أن تناول الكثير من الأرز يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بسبب الزرنيخ الطبيعى الموجود فى الأرز، ووجدت دراسة أن البريطانيين فى أعلى 25% من استهلاك الأرز معرضون بنسبة 6% لخطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالربع الأخير.

وحسب ديلى ميل الريطانية تتجمع المادة الكيميائية بشكل طبيعي في المحصول وقد تم ربطها مرارًا وتكرارًا بالأمراض والسرطانات المرتبطة بالنظام الغذائي وأمراض الكبد، في الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

يعتبر الأرز عنصرًا أساسيًا فى الوجبات الغذائية فى جميع أنحاء العالم، ويعتمد عليه ملايين الأشخاص فى البلدان النامية لتوفير السعرات الحرارية والمغذيات القيمة.

وعلى الصعيد العالمى تشير التقديرات إلى أن الزرنيخ الموجود في الأرز هو المسئول عن أكثر من 50000 حالة وفاة مبكرة يمكن تجنبها سنويًا.

يتواجد الزرنيخ بشكل طبيعي في التربة ويزداد في المواقع التي استخدمت فيها مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الزرنيخ أو المياه الممزوجة بالسموم لأغراض الري، يُزرع الأرز في ظل ظروف غمرتها المياه وهذا يسحب الزرنيخ من التربة إلى الماء ، قبل أن تمتصه النباتات في نهاية المطاف.

يعتبر الأرز ضعيفًا بشكل خاص لأن الزرنيخ يحاكي المواد الكيميائية الأخرى التي يمتصها النبات عبر نظام الجذر ، مما يسمح للسموم بتجاوز دفاعات النبات.

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قد تصل مستويات الزرنيخ في الأرز إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2100 ، وحذرت دراسة جديدة من أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى تضاعف كمية الزرنيخ في الأرز ثلاث مرات بحلول نهاية القرن.

وقام علماء في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة بزراعة الأرز ونسخ درجات حرارة مختلفة لتقليد ظروف النمو في ظل توقعات مختلفة للاحتباس الحراري.

أجريت التجارب عند درجة الحرارة العادية الحالية البالغة 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية) وكذلك 82 درجة فهرنهايت (28 درجة مئوية) و 87 درجة فهرنهايت (30.5 درجة مئوية) و 91 درجة فهرنهايت (33 درجة مئوية) لتقليد الإمكانات المناخ بحلول عام 2100.

وجد أن النباتات المزروعة في ظروف أكثر دفئًا تحتوي على مستويات أعلى من الزرنيخ في جميع أنحاء النبات بما في ذلك الحبوب، درس باحثون في جامعتي مانشستر وسالفورد استهلاك الأرز في إنجلترا وويلز وانتشار أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن التعرض للزرنيخ.

قام الأكاديميون بتعديل البيانات لحساب العوامل الأخرى المعروفة بأنها تساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل السمنة والتدخين والعمر.

قال البروفيسور ديفيد بوليا من جامعة مانشستر ، المؤلف المشارك للدراسة: تشير الدراسة إلى أن أعلى 25 في المائة من مستهلكي الأرز في إنجلترا وويلز قد يكونون أكثر عرضة لمخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التعرض للزرنيخ غير العضوي مقارنة إلى أقل 25 في المائة من مستهلكي الأرز.

ويوضح أن المخاطر المتزايدة المحتملة للربع الأعلى تبلغ حوالي ستة في المائة ، وتتراوح تقريبًا بين 2 و 11 في المائة، يقول الباحثون إن دراستهم محدودة ولكنها غير مكلفة لإجراءها وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات المتخصصة لتأكيد أي ارتباط.

يقولون أيضًا أنه لا ينبغي للناس تجنب تناول الأرز معًا ، لأنه يقدم العديد من الفوائد الصحية بسبب محتواه العالي من الألياف.

بدلاً من ذلك ، يجب أن يفكر الناس في اختيار أنواع الأرز التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزرنيخ ، مثل البسمتي ، بدلاً من الحبوب الكاملة.