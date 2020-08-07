شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اعرف فوائد تحليل نسبة الكرياتينين فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرياتينين هو منتج نفايات يتشكل عندما يتحلل الكرياتين الموجود في العضلات يمكن أن تزود مستويات الكرياتينين فى الدم الطبيب بمعلومات حول مدى كفاءة عمل الكليتين، من خلال إجراء تحليل الدم الخاص بقياس بنسبة الكرياتينين.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday تحتوى كل كلية على ملايين من وحدات ترشيح الدم الصغيرة التى تسمى النيفرون، تقوم النيفرون بتصفية الدم باستمرار من خلال مجموعة صغيرة جدًا من الأوعية الدموية المعروفة باسم الكبيبات تعمل هذه الهياكل على تصفية الدم من الفضلات والماء الزائد والشوائب الأخرى. يتم تخزين السموم في المثانة ثم إزالتها أثناء التبول.

الكرياتينين هو أحد المواد التي تتخلص منها الكلى عادة من الجسم يقوم الأطباء بقياس مستوى الكرياتينين في الدم لفحص وظائف الكلى قد تشير المستويات العالية من الكرياتينين إلى تلف الكلى وعدم عملها بشكل صحيح.

وعادةً ما يتم إجراء اختبارات الدم للكرياتينين جنبًا إلى جنب مع العديد من الاختبارات المعملية الأخرى ، بما في ذلك اختبار نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) ولوحة التمثيل الغذائي الأساسية (BMP) أو لوحة التمثيل الغذائي الشاملة (CMP) يتم إجراء هذه الاختبارات أثناء الفحوصات البدنية الروتينية للمساعدة في تشخيص أمراض معينة وللتحقق من أي مشاكل في وظائف الكلى.

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لماذا يتم فحص الدم الكرياتينين؟

قد يطلب الطبيب اختبارًا للكرياتينين في الدم لتقييم مستويات الكرياتينين بالجسم إذا ظهرت على الشخص علامات أمراض الكلى تشمل هذه الأعراض ما يلي:

التعب وصعوبة النوم، وفقدان الشهية، تورم في الوجه أو الرسغين أو الكاحلين أو البطن، آلام أسفل الظهر بالقرب من الكلى، التغيرات في إخراج البول وتواتره، ضغط دم مرتفع، غثيان، التقيؤ.

كيف يستعد الشخص لاختبار الكرياتينين في الدم؟

لا يتطلب فحص دم الكرياتينين الكثير من التحضير الصيام ليس ضروريا يمكن ويجب علي الشخص أن يأكل ويشرب كما تفعل عادة للحصول على نتيجة دقيقة.

ماذا تعنى نتائج فحص الدم الخاص بمستويات الكرياتينين ؟

يقاس الكرياتينين بالملليجرام لكل ديسيلتر من الدم (ملجم / ديسيلتر) يميل الأشخاص الأكثر عضلية إلى الحصول على مستويات أعلى من الكرياتينين. قد تختلف النتائج أيضًا حسب العمر والجنس.

بشكل عام، ومع ذلك، تتراوح مستويات الكرياتينين الطبيعية من 0.9 إلى 1.3 مجم / ديسيلتر عند الرجال و 0.6 إلى 1.1 مجم / ديسيلتر عند النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 60 عامًا. المستويات الطبيعية هي نفسها تقريبًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ويشير ارتفاع مستويات الكرياتينين في الدم في الدم إلى أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح.