احمرار سقف الحلق لدى الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:44 مساءً - ترتبط صحة الفم عند الأطفال، ارتباطاً مباشراً بالصحة العامة، ويعتبر سقف الحلق من المناطق شديدة الحساسية، ومما لا شك فيهأن وجود احمرار أو التهاب بسقف الحلق قد يؤدي إلى الألم وعدم الإحساس بالراحة، لدى الطفل، وعدم القدرة على تناول كميات مناسبة من الغذاء، الدكتور وائل عبدالعال، استشاري طب الأطفال من مستشفى إن إم سي رويال، ينبه الأمهات إلى أسباب احمرار سقف الحلق عند الأطفال.

السبب الأول: تناول الأطعمة الساخنة

أحد أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة باحمرار سقف الحلق هي تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة وأشهرها البطاطا الحارة والبيتزا بسبب وجود الجبن الساخن والتصاقه بسقف الحلق؛ مما قد يسبب الاحمرار، التقرحات، التورم، وتلف الأنسجة ولعلاج الآلام الناتجة عن الحروق بالأشياء الحارة يمكن تناول المشروبات الباردة أو العسل.

السبب الثاني: تناول المقرمشات بكثرة

يمكن أيضاًأن يتسبب احتكاك الأشياء الصلبة بسقف الحلق بالتورم والاحمرار والتقرح، ومنها الأطعمة الحادة مثل الخبز الناشف والمقرمشات ورقائق البطاطا والناتشوز أو تركيبات الأسنان السيئة، ويكون علاجها سهلاً بتناول الأطعمة اللينة واستبدال تركيبات الأسنان.

السبب الثالث: نقص الفيتامينات

القرحة يمكن أن تتسبب أيضاً في احمرار والتهاب سقف الحلق، وتمتد إلى اللسان والشفتين واللثة وهي تنتج عن أسباب عديدة منها الإجهاد ونقص الفيتامينات والحساسية الغذائية ويكون علاجها بعلاج الأسباب واستخدام مضادات التحسس.

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السبب الرابع: الإصابة بفايروس الهربس

يمكن أن تتكون القرح أيضاً بسبب الإصابة بفيروس الهربس البسيط، أو عدوى فيروس اليد والقدم والفم والذي يتسبب في ظهور بثور مملوءة بالسوائل على الشفاه واللثة وسقف الحلق. وتسبب التقرحات والآلام الشديدة وأحياناً تصحبها حرارة بسيطة وغالباً مايكون علاجها بمضادات الفيروسات ومسكنات الآلام والعسل أيضاً.

السبب الخامس: الإصابة بالتهاب المفاصل

تعتبرالعدوى البكتيرية والفيروسية هي أشهر الأسباب التي تؤدي إلى ظهور بقع حمراء على سقف الحلق وأهمها البكتيريا العقدية التي ربما تتسبب بمضاعفات مثل الحمى الروماتيزمية والتهاب المفاصل إذا لم تعالج بالمضادات المناسبة، ولايمكن تمييز الإصابات البكتيرية من الفيروسيةإلا بعمل مسحة من الحلق حيث يشترك الاثنان في حدوث احمرار وتورم وألم بالحلق مع ارتفاع بدرجة الحرارةيعتمد العلاج على المسبب للالتهاب، فالمضادات الحيوية تعالج الالتهابات البكتيرية، لكنّها ليست فعّالة في الالتهابات الفيروسية.

السبب السادس: الإصابة بورم سرطاني

في بعض الحالات النادرة، قد يكون وجود قرحة أو احمرار أو تورم في الفم أو الحلق هي علامة على الإصابة بالأورام الحميدة منها أو الخبيثة فإذا استمرت القرحة سواء في الفم أو سقف الحلق بدون التئام لمدةأكثر من أسبوعين فإن هذا يستدعي الانتباه والاهتمام وعمل فحوصات وعينات لمعرفة السبب.

السبب السابع: الإصابة بفايروس كورونا

لايمكن أن نغفل أن احمرار الحلق من الأعراض الأكثر شيوعاً لفيروس كورونا، والتي لا يمكن أن نفرقها عن الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية الأخرى وبناء عليه فإنه يتوجب أخذ مسحة وعمل التحليل الخاص بفيروس كورونا للتأكد من الإصابة من عدمه.

ولا ينصح بعمل جراحات للحلق إلا في حالات نادرة مثل وجود خراج والالتهابات المتكررة التي تؤثر على نمو الطفل أو تورم سقف الحلق بشكل يسبب توقف التنفس أثناء النوم.