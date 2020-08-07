الرياضة في الأشهر الأولى من الحمل

ممارسة الرياضة للمرأة الحامل خلال الشهور الأول أمر هام؛ للحصول على نوم أفضل ولمد الجسم بالقوة والتحمل أكثر وتحسين الحالة المزاجية

ويمكن للمرأة الحامل ممارسة بعض الرياضات التي ليس بها أي مخاطر على الحمل مثل رياضة المشي أو السباحة، لهذا يجب عليكِ استشارة طبيبك ما إذا كانت هذه الرياضة آمنة على الحمل أم لا

يجب إعداد خطة لممارسة التمارين أثناء أيام الصيف الحارة، بحيث يكون التدريب بالصباح الباكر أو ليلاً، أو أن يكون التدريب بمكان مكيف

يجب أيضاً أن تشربي كمية كافية من الماء، والاستلقاء على الظهر، فمن الجيد الاستلقاء على الظهر لمدة دقائق قليلة

إذا كان هناك صعوبة في ممارسة الجري لمسافات طويلة أو رياضة المشي، فيمكنك استبدال

ها

بتمرينات أخرى مخصصة للحمل، مع تقليل المدة مع تقدم الحمل