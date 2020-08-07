خلال أيام.. روسيا تسجل أول لقاح لكورونا في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، أن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي طوره مركز "جماليا" سيتم تسجيله بحلول 12 أغسطس/آب الجاري.

وقال أوليج جريدنيف نائب وزير الصحة الروسي في تصريحات له إن "العمل جارٍ حالياً على إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، موضحاً أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضاً للمرض من العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه روسيا ارتفاعاً طفيفاً بعدد الوفيات بتسجيل 119 حالة جديدة خلال يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي 14725 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي انخفاض عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 5241 إصابة مقارنة بـ5267 في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 845443 إصابة.

وبلغ عدد الفحوص المختبرية التي أجريت في روسيا منذ بداية الجائحة لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" عتبة الـ30 مليوناً، نُفذ 321 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة ولا يزال أكثر من 246 ألف شخص في البلاد تحت الرقابة الصحية.