شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هولندية: لقاح السل محفز عام للمناعة وفعال ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الباحثون بجامعة رادبود بهولندا أن لقاح BCGالمصنوع ضد السل، له تأثير محفز عام على جهاز المناعة، وبالتالى فهو فعال ضد فيروس كورونا، حيث قارنت الدراسة، التى نُشرت في مجلةCell Reports Medicine ، مجموعات المتطوعين الذين تلقوا لقاح BCG فى السنوات الخمس الماضية قبل جائحة كورونا، وأظهرت أن اللقاح آمن وربما يؤثر على أعراض كوفيد 19.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS قال الباحث فى الدراسة ميهاي نيتيا من جامعة رادبود بهولندا: "من المهم للغاية التأكيد على أن الشخص الذي تم تطعيمه بـ BCG لا يعاني من أي أعراض متزايدة خلال جائحة فيروس كورونا".

لقاح BCG هو اللقاح الأكثر تلقيًا على نطاق واسع في العالم. كان الغرض منه في الأصل علاج مرض السل، وأصبح من الواضح لاحقًا أنه يوفر دفعة عامة طويلة الأمد لجهاز المناعة الفطري لذلك كان اللقاح فعالًا أيضًا ضد الحالات الأخرى.

وفى الدراسة الحالية أجرى فريق البحث بحثًا في هذه الآثار المشار إليها باسم "الحصانة المدربة"، دراسة 300BCG هى نتيجة لعمله، حيث تلقت مجموعة من المتطوعين الأصحاء لقاح BCG وبالتالي يمكن مقارنتها بمجموعة من المتطوعين الأصحاء الذين لم يفعلوا ذلك.

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كان الغرض من تلك الدراسة تحديد الاختلاف في الاستجابة المناعية، لكن الآن بعد انتشار وباء كورونا ، تم استجواب نفس الأشخاص لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير للقاح على الأعراض التي تعزى إلى الإصابة بفيروس كورونا وأظهرت الدراسة أنه آمن ، وربما يكون له تأثير إيجابي.

ما تظهره المقارنة بين المجموعات هو أن أولئك الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض أكثر ، ولم يمرضوا كثيرًا أو أصبحوا أكثر خطورة ، خلال الموجة الأولى من جائحة Covid-19 في هولندا.

وتظهر البيانات أيضًا صورة إيجابية بحذر، مع انخفاض عدد المرضى فى الفترة من مارس إلى مايو 2020 بين مجموعة لقاحBCG ، وكذلك انخفاض معدل الإرهاق الشديد بين الأفراد الذين تم تطعيمهم.

ويؤكد الباحثون أن هذا كان متوقعًا نظرًا للتأثيرات المعروفة جيدًا لقاح BCG على المتطوعين الأصحاء.

وقال نيتيا: على الرغم من أننا نرى مرضًا أقل لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاحBCG ، إلا أن دراسات التطعيم المرتقبة المستمرة ضد BCG فقط يمكنها تحديد ما إذا كان هذا التطعيم يمكن أن يساعد ضد كوفيد 19.